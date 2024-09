Gala-Abend auf der "Mein Schiff 7" 30 Jahre „RTL Exclusiv“: Viele Stars feiern mit Frauke Ludowig

Frauke Ludowig (l.) ist das Gesicht von "RTL Exclusiv". Sie freute sich zum 30. Jubiläum über die zahlreichen Gäste wie La Toya Jackson und Marcel Remus. (ae/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 09:53 Uhr

Mehr als 2.500 Gäste haben am Freitagabend mit Frauke Ludowig und ihrem "Exclusiv"-Team den 30. Geburtstag des RTL-Starmagazins gefeiert. Die Location für das glamouröse Event war eine ganz besondere: Gefeiert wurde an Bord der "Mein Schiff 7" im Hamburger Hafen.

Das Star-Magazin "RTL Exclusiv" hat am 27. September sein 30. Jubiläum gefeiert. In Partnerschaft mit TUI Cruises lud der Kölner Privatsender dazu mehr als 2.500 Gäste an Bord der "Mein Schiff 7" im Hamburger Hafen ein. Moderatorin Frauke Ludowig (60) begrüßte zahlreiche Promis wie Dieter Bohlen (70), Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42), Cora Schumacher (47) und Hardy Krüger junior (56). Sängerin La Toya Jackson (68) sorgte für internationalen Glamour.

La Toya Jackson schwärmt von der schönen Feier

Die Schwester von Michael Jackson (1958-2009) freute sich auf ihrer Instagramseite über die Einladung: Es sei eine "schöne Feier in Hamburg" gewesen. Frauke Ludowig und Mallorca-Makler Marcel Remus (37) zu treffen, sei "immer wieder toll".

"Let's Dance"-Stars sorgen für Überraschungen

Unter den Gästen waren viele aus RTL-Shows bekannte Gesichter, etwa Stars der "Let's Dance"-Familie. Nur wenige Tage nach der Geburt ihrer Zwillinge erstaunte Tänzerin Patricija Ionel (29), die sich auf dem roten Teppich verliebt und sehr fit mit ihrem Mann Alexandru (30) zeigte. Die inzwischen dreifachen Eltern blieben aber wegen der Babys nur für zwei Stunden, wie sie auf Instagram verriet: "Es war wunderschön, aber jetzt sind wir schon wieder zu Hause bei unseren Kids – alles ist gut, sie haben durchgeschlafen und waren brav. Leider konnten wir beim Abendessen nicht mehr bleiben, da es sonst zu spät geworden wäre."

Auch das einstige "Let's Dance"-Traumpaar Malika Dzumaev (33) und Zsolt Sándor Cseke (36) sorgte beim 30. Geburtstag von "RTL Exclusiv" für eine Überraschung: Vor vier Wochen verkündeten die beiden ihre Trennung, dennoch kamen sie gemeinsam zu dem Event: "Wir sind jetzt getrennt, aber wir verstehen uns super!", erklärte er im RTL-Interview. Auch beruflich bleiben sie verbunden: "Wir arbeiten zusammen und wir haben trotzdem gemeinsame Ziele!"

Promi-Talks, Musik-Einlagen und Spendenaktion

Wie der Sender in einer Pressemitteilung verkündete, moderierte Frauke Ludowig am Freitagabend erstmals ihr Format "Frauke trifft" als Live-Event auf einer großen Schiff-Theaterbühne. Für musikalische Unterhaltung sorgten der "DSDS"-Sieger von 2012, Luca Hänni (29), und Anna Ermakova (24), Tochter von Boris Becker (56) und Let's-Dance-Gewinnerin von 2023. Zudem zeigten die prominenten Gäste sportlichen Einsatz für den guten Zweck: Auf Laufbändern sammelten sie 10.000 Euro für den RTL Spendenmarathon.