Comeback in der Serie Sila Sahin kehrt in „Alles was zählt“ als Miray Öztürk zurück

Sila Sahin kommt mit ihrer Rolle Miray Öztürk zurück in die RTL-Serie "Alles was zählt". (the/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 11:35 Uhr

Sila Sahin kehrt als Miray Öztürk zu "Alles was zählt" zurück. Fans dürfen sich auf die kommenden turbulenten Episoden freuen.

Comeback bei "Alles was zählt": Wie der Sender RTL am Mittwoch (28. Februar) bekannt gegeben hat, wird Schauspielerin Sila Sahin (38) nach ihrer Pause zu der Serie zurückkehren. Ab 11. März wird sie wieder in den Kölner Studios vor der Kamera stehen und in ihre Rolle der Miray Öztürk schlüpfen. Ausgestrahlt werden sollen die neuen Folgen mit Sahin demnach voraussichtlich im Mai.

Wie lief es für Miray in der TV-Datingshow?

Ende 2023 hatte Sahins Rolle Miray ihren Abschied nach Thailand verkündet, um dort an einer TV-Datingshow teilzunehmen und ihren Traum Influencerin zu werden, wahr werden zu lassen. Im Interview mit RTL gibt die Schauspielerin einen kleinen Ausblick darauf, was Fans bei ihrem Comeback erwarten dürfen: "Natürlich werden wir erfahren, wie es für Miray bei 'Love the Date-Queen' lief." Außerdem dürfen sich die Zuschauer darauf freuen, zu erfahren, wie es zwischen Lars (gespielt von Filip Pavlovic) und ihr weitergeht. "Miray wird mit ihrer lebensfrohen und lebendigen Art mit Sicherheit das ein oder andere Mal für Aufreger aber auch für Lacher sorgen."

Wie lange sie der Serie dieses Mal erhalten bleiben wird, lässt die 38-Jährige aber noch im Dunkeln: "Da Miray ein absoluter Wirbelwind ist, kann man das bei ihr nie so ganz genau sagen. Aber: Die Fans dürfen sich auf eine spannende Rückkehr freuen." Die Serie "Alles was zählt" läuft immer montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und ist zum Streamen über RTL+ verfügbar.

Wie hat Sila Sahin ihre Dreh-Pause verbracht?

Die Drehpause hat Sila Sahin genutzt, um mehr Zeit mit ihrer kleinen Familie zu verbringen. "Während meiner 'AWZ'-freien Zeit war ich mit den Kindern in Berlin. Dort habe ich das Familienleben genossen – und meine Wohnung auf Vordermann gebracht", verrät die zweifache Mama, die mit dem österreichischen Fußballer Samuel Radlinger (31) verheiratet ist. Die beiden gaben sich 2016 das Ja-Wort und haben zwei gemeinsame Söhne – Elijah (5) und Noah (4). Im Moment führt das Ehepaar eine Fernbeziehung, da Radlinger derzeit in Holland für den Verein Almere City spielt.