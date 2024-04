Von Beginn an dabei „Simpsons“-Kultfigur stirbt nach fast 35 Jahren

Für eine dieser Figuren ist die Zeit bei "Die Simpsons" abgelaufen. (stk/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 09:23 Uhr

"Die Simpsons" haben es schon wieder getan: In der neuen Episode stirbt eine Figur den Serientod, die fast seit Folge eins mit dabei war. Achtung, Spoiler!

Von 1989 an und damit seit rund 35 Jahren sorgt die gelbe Kultfamilie "Die Simpsons" aus Springfield nun schon für chaotische TV-Unterhaltung. In den bislang über 700 Episoden kam es schon zu diversen bleibenden Veränderungen – so auch in der neuesten Folge, die ihre Premiere im US-Fernsehen feierte. Darin stirbt eine Figur, die bereits seit Staffel eins mit dabei ist – wohl allerdings den wenigsten mit Namen bekannt ist: der ewige Kneipenhocker Larry.

Video News

Als steter wie meist stiller Saufkumpane von Homer Simpson, Barney Gumble und Co. verbrachte Larry seinen Alltag in Moes Taverne – und das seit seinem ersten Auftritt in der Folge "Homer's Odyssey" von 1990. Nun, in Episode "Cremains of the Day", heißt es für seine Barfreunde und die Zuschauer Abschied nehmen.

Wer war Larry?

Laut Beschreibung war der Springfield-Bewohner mit schütterem Haar und oranger Jacke 42 Jahre alt und trug den Nachnamen Dalrymple. Obwohl Figur Larry fast seit Beginn der Serie mit dabei war, ist neben der Vorliebe für Bier, seiner Sonnenlicht-Aversion und dem Stammplatz neben Kumpel Sam nicht viel bekannt. Das fällt in der jüngsten Episode auch seinen Trink-Buddys auf, denen von Larrys Mutter mitgeteilt wird, dass sie seine "besten Freunde" gewesen seien. In "Cremains of the Day" begeben sie sich auf einen Roadtrip und verstreuen die Asche ihres gefallenen Bar-Kameraden.

Weitere überraschende Tode

Es ist nicht das erste Mal, dass in der von Matt Groening (70) erschaffenen Kultserie eine langjährige Figur stirbt. So kam auch schon Barts Lehrerin Edna Krabappel ums Leben, ebenso wie Maude Flanders, die Ehefrau von Homers verhasstem Nachbarn Ned Flanders. Auch Mafia-Boss Fat Tony und Homers unfreiwillige Las-Vegas-Braut Amber starben schon den Serientod.

Aktuell befindet sich die Zeichentrickserie in ihrer 35. Staffel. Mindestens eine weitere Staffel ist bereits seit Anfang 2023 beschlossene Sache, die Marke von 800 Episoden wird also auf jeden Fall durchbrochen.