Stars Sir Cliff Richard: Seltsame Weihnachts-Verbindung

Sir Cliff Richard - Pinktober Gala Oct 2016 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2023, 11:33 Uhr

Sir Cliff Richard findet es „seltsam“, aber auch schön, dass die Leute ihn mit Weihnachten verbinden.

Der 83-jährige Sänger hatte im Laufe der Jahre eine Reihe von festlichen Hits, darunter ‚Mistletoe and Wine‘ und ‚Saviours Day‘, aber er bestand darauf, dass ihm die Weihnachtszeit nicht gehöre. Trotzdem genieße er es, mit etwas so „Warmem“ in Verbindung gebracht zu werden.

Dem ‚Women‘s Weekly‘-Magazin sagte er: „Es ist seltsam, denn entgegen der landläufigen Meinung besitze ich weder Weihnachten, noch waren alle meine Hits Weihnachts-Tracks. Aber wenn die Leute an Weihnachten an mich denken wollen? Nun, ich nehme das dankend an. Weihnachten ist eine Zeit mit der Familie und wenn ich dazu beitrage, anderen Wärme zu schenken, dann bin ich glücklich.“

Cliffs jüngstes Album ‚Cliff with Strings – My Kinda Life‘ enthielt einige seiner größten Hits, die er mit einem Orchester spielte, und er war begeistert, auf seine Songs auf eine neue Art und Weise zurückzublicken. Er sagte: „Es hat mich in Erinnerungen zurückversetzt. Gibt es einen besseren Weg, diesen Meilenstein zum 65-jährigen Jubiläum meiner Karriere zu feiern, als einige meiner frühesten Hits noch einmal zu machen? Die Tracks klingen natürlich in anderen Genres anders, aber ich war begeistert davon, wie gut die Orchesterversionen zu den Tracks passen, als wären sie von Anfang an so gedacht gewesen. Es ist immer gut, die Songs aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber wenn ich nicht gefragt worden wäre, ob ich das gerne machen würde, wer weiß, was ihnen sonst noch eingefallen wäre.“

Und der ‚Living Doll‘-Hitmacher fand es besonders bewegend, ‚Suddenly‘, sein Duett mit der verstorbenen Dame Olivia Newton-John, noch einmal aufzugreifen. Er sagte: „Die Songs ‚Carrie‘ und ‚My Kind of Life‘ stachen für mich als fabelhafte Arrangements heraus, als ich sie zugeschickt bekam. Aber andererseits liebe ich alle Tracks. Das vielleicht ergreifendste war die Aufnahme von ‚Suddenly‘ mit meiner lieben Freundin Olivia, die wir vor kurzem verloren haben. Es war immer ein Privileg, mit ihr aufzutreten, und es ist fabelhaft, dass diese Leistung gewürdigt wird.“