SpotOn News | 18.01.2024, 16:30 Uhr

Die diesjährigen Dschungelstars haben sich erstmals in großer Runde kennengelernt - kurz bevor es in den australischen Busch geht, kamen die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Luxus-Yacht zusammen. So lief das erste Aufeinandertreffen.

So langsam wird es spannend: Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sind auf dem Weg in das Dschungelcamp. Bevor es so richtig losgeht, durften sie aber erstmal ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennenlernen. Das erste Aufeinandertreffen fand in Australien auf einer Luxus-Yacht statt. Dort trafen die Kandidatinnen und Kandidaten auch gleich auf das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40).

Kurz bevor sie von der Yacht aus mit Helikoptern abgeholt und ins Dschungelcamp geflogen wurden, wo die Promis zwei Wochen lang auf jeglichen Luxus verzichten müssen, wurde noch ein Foto geknipst. Der Schnappschuss zeigt die zwölf Dschungelstars in dem luxuriösen Wohnzimmer des Boots auf einer großen Couch sitzend.

Einige Kandidaten wirken nervös

Dabei wird auch ersichtlich, wem es offenbar besonders vor dem Einzug ins Dschungelcamp graut: Influencer Twenty4tim (23) und Reality-Sternchen Kim Virginia (28) sitzen in angespannter Körperhaltung in der ersten Reihe und halten sich nervös die Hände vors Gesicht. Letztere sticht dabei zudem mit ihrem extravaganten Outfit heraus – ganz in Rosa, mit einem Plüschmantel, Feder-Strümpfen und einem knappen Body.

Andere haben sich Outfit-technisch schon auf den Dschungel eingestellt: Schauspieler Felix Jascheroff (41) und Heinz Hoenig (72) tragen kurze Hosen und sommerliche Hemden mit Dschungel-Muster. Kandidatin Anya Elsner (20) macht sich möglicherweise eher Sorgen um ihr Outfit: Auf Nachfrage von Zietlow und Köppen gesteht sie, sich seekrank zu fühlen.

Alles in allem wirkt das erste Aufeinandertreffen aber harmonisch. Auch die übrigen Stars – Lucy Diakovska (47), Fabio Knez (30), Leyla Lahour (27), David Odonkor (39), Sarah Kern (56), Cora Schumacher (47) und Mike Heiter (31) – wirken eher vergnügt als nervös. Ob das in den nächsten zwei Wochen auch so bleibt? Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 19. Januar um 20:15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+)