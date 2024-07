Beitrag auf Instagram Coming-out: Ralf Schumacher zeigt sich erstmals mit seinem Partner

Ralf Schumacher macht aus seiner Liebe kein Geheimnis mehr. (obr/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 22:23 Uhr

"Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann," schreibt Ralf Schumacher auf Instagram und macht damit seine Liebe zu einem Mann offiziell. Zahlreiche prominente Freunde gratulieren ihm.

Ralf Schumacher (49) bekennt sich zu seiner Liebe: Der ehemalige deutsche Rennfahrer postet am Sonntagabend ein Foto, das ihn an der Seite eines Mannes zeigt. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen," schreibt er zu einem Bild, auf dem er vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit seiner Liebe zu sehen ist.

"Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen"

Zahlreiche Promi-Freunde beglückwünschen Schumacher zu seinem Liebesglück und seinen mutigen Schritt an die Öffentlichkeit. Allen voran Carmen Geiss (59), die in ihrem Kommentar Details über die Beziehung verrät. "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen," freut sich die 59-Jährige.

"Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren und er war mir immer ein Mega-Freund. Immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann und vor allen Dingen in seiner Position immer ehrlich zu mir war. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief."

Auch ihr Ehemann Robert Geiss (60) meldet sich auf Instagram zu Wort. Zu einem Bild, das ihn gemeinsam mit Schumacher und seinem Partner zeigt, schreibt er: "Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch Etienne. Ist ein mega geiler Typ."

Auch diese Promis melden sich zu Wort

"Wie schön," kommentiert Moderatorin Marlene Lufen (53) kurz und knapp Schumachers Liebespost. "Richtig und genauso ist es auch richtig," erklärt Natascha Ochsenknecht (59) und setzt ein rotes Herz dahinter. Auch Bill Kaulitz (34) kommentiert schlicht mit einem roten Herzen.

"Ich hätte dir und anderen gewünscht, nicht so lange mit so einem Geheimnis leben zu müssen! Ich hoffe, ihr könnt es nun in Freiheit genießen," schreibt Moderatorin Annett Möller (45). Ähnlich äußert sich Schauspielerin Manuela Wisbeck (41). "Endlich, sooo wichtig. So lang gedauert. Liebe, lebe, ich freue mich soo für dich." Realitystar Sam Dylan (33) erklärt: "Wow, das muss viel Überwindung gekostet haben. Doch Liebe siegt immer. Alles Gute Ralf."

In rund einer Stunde sammelte Schumachers Post über 65.000 "Gefällt mir"-Angaben und über 4.400 Kommentare. Schumacher hält sein Privatleben für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit fern. Zusammen mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47) hat der 49-Jährige einen Sohn, das Paar war 14 Jahre verheiratet.