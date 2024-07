Sorge und Enttäuschung So reagieren Fans auf Lena Meyer-Landruts erneute Konzertabsage

Lena Meyer-Landrut musste am Wochenende zweimal ins Krankenhaus. (ae/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 06:39 Uhr

Lena Meyer-Landrut hat am Wochenende (29. und 30. Juni) zwei Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Damit hat sie viele ihrer Fans in Sorge versetzt. Die kurzfristigen Entscheidungen stoßen jedoch auf Kritik.

Nach dem Tollwood-Festival in München am Samstag hat Lena Meyer-Landrut (33) auch ihren Auftritt auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu am Sonntagabend kurzfristig abgesagt. Wie ihr Team miteilte, musste sie erneut mit Schmerzen in eine Klinik gebracht werden. In den sozialen Netzwerken äußerten viele Fans Verständnis und ihre Sorge um den Gesundheitszustand der Sängerin. Doch auch Wut und Enttäuschung mischte sich unter die Kommentare.

"Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert"

Gegen 18 Uhr meldete der Veranstalter die Absage für das Konzert, das zwei Stunden später starten sollte. Eine Stunde später gab es auch eine Erklärung in Meyer-Landruts Instagram-Story: "Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren." Die Sängerin wurde mit den Worten zitiert: "Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern: Ich werde das Konzert heute in Wangen nicht spielen können."

Dabei hatte sie sich nach dem Vorfall am Samstag noch zuversichtlich gezeigt, in Wangen auftreten zu können. "Ich musste leider gestern mein Konzert in München kurzfristig absagen", schrieb sie am Sonntagnachmittag in einer Instagram-Story. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärte die einstige ESC-Siegerin. "Danke an die SanitäterInnen und ÄrztInnen, die mir so schnell geholfen haben."

Es tue ihr "wahnsinnig leid", dass ihre Fans so lange gewartet hätten und enttäuscht wieder fahren mussten. "Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt", so die Sängerin. Sie "ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können". Laut "Bild" soll sie auch in der Nacht zu Sonntag noch nach Wangen im Allgäu gefahren sein und in ein Hotel eingecheckt haben.

"Bodenlose Enttäuschung"

Viele Fans sind nun in Sorge und hoffen, dass Meyer-Landrut nicht ernstlich erkrankt ist. Auf ihre Instagramseite gibt es zahlreiche Genesungswünsche wie etwa: "Gute Besserung, liebe Lena. Natürlich ist das schade, aber Gesundheit geht vor." Doch es gibt auch Kritik an dem Handling. Nach der Absage in München fragten sich viele Besucher, die Meyer-Landrut in Wangen sehen wollten, ob sich eine Anreise überhaupt lohne. Nach ihrem Statement am Sonntagnachmittag wagten aber doch viele den Weg. " Extrem ärgerlich! Wir hatten eine zweistündige Anreise und haben vor unserer Abfahrt alles gecheckt. Es gab keine Absage. Erst um 19.15 Uhr, als wir am Eingang der Gartenschau standen…", lautet ein Kommentar auf Meyer-Landruts Instagramaccount. "Was für eine bodenlose Enttäuschung! Die Kommunikation war komplett dilettantisch." Mancher Besucher wünschte sich eine frühere Entscheidung. "Man hätte das gestern Abend absagen können und dann wären sehr viele Menschen nicht angereist."

Nächster Auftritt am 19. Juli

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin aus gesundheitlichen Gründen Konzerte absagen musste. Im August 2023 konnte sie nach einem Reitunfall und einem doppelten Kreuzbandbruch nicht auftreten. Nun hat sie aber ein bisschen Zeit, sich auszukurieren. Ihr nächster Auftritt soll erst am 19. Juli in Plauen stattfinden. Den für den 1. Juli auf der Festwoche im hessischen Hadamar geplanten Gig hatte der Veranstalter bereits am 24. Juni "aus produktionstechnischen Gründen" abgesagt.