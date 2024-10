Ex-"Ladykracher" in "Mordsschwestern" Wie lustig ist Lena Dörrie privat? Das sagen ihre Freunde

"Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Explosiv": Mit Entsetzen müssen Sami (Tamer Tıraşoğlu) und Viktoria (Lena Dörrie) feststellen, wo der Bombenleger ist. (ili/spot)

Viele Comedy-Auszeichnungen bekam Lena Dörrie als Teil des "Ladykracher"-Ensembles. In der Krimireihe "Mordsschwestern" zeigt sie sich eher von der ernsten Seite. Wie ihre Freunde sie beschreiben würden, verrät die Schauspielerin im Interview.

Nachschub für die beliebte ZDF-Krimreihe "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" (seit 2022) steht an: Vier neue Folgen um ein besonders charmantes Ermittlerteam werden ab 18. Oktober um 20:15 Uhr im ZDF immer freitags ausgestrahlt. Los geht es mit der Folge "Explosiv".

"Sehr gute Stimmung am Set"

Im Mittelpunkt stehen die beiden Schwestern Kriminalhauptkommissarin Viktoria Lorentzen (Lena Dörrie, 42) und Kriminaltechnikerin Felicitas "Feli" Lorentzen (Caroline Hanke, 44). Beide haben mit Kommissar Sami Farhadi (Tamer Tıraşoğlu, 41) und Kriminaltechniker Dariusz "Dusi" Kowalski (Claudiu Mark Draghici, 38) weitere enge Vertraute beruflich an ihrer Seite.

Dass es auch hinter den Kulissen am Flensburger Set wunderbar harmoniert, davon berichtet Schauspielerin Lena Dörrie regelmäßig auf Instagram. "Die Stimmung ist wirklich sehr gut, sowohl vor als auch hinter der Kamera. So viele Menschen, die die Zuschauer und Follower ja gar nicht zu Gesicht bekommen, sind an der Herstellung unserer Filme beteiligt. Alle geben jeden Tag ihr Bestes", bestätigt sie im Interview mit spot on news.

Lena Dörrie und Doris Dörrie – gibt es Familienbande?

Dörrie, die im wahren Leben selbst zwar keine Schwester, aber immerhin einen älteren Bruder hat, glaubt, dass sie ihm über diese Filme "nähergekommen" ist. "Und ich habe gemerkt, wie viel von unserem Charakter von unseren Positionen in unseren Kernfamilien abhängt."

Beim Thema Familie ist man schnell bei ihrem Nachnamen. Den teilt sie sich mit Regiestar und Bestsellerautorin Doris Dörrie (69). "Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich immer froh, wenn ich darauf angesprochen werde. Ich glaube, es gibt eine große Dunkelziffer an Leuten, die einfach davon ausgehen, dass die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie und ich zumindest eng verwandt sind", sagt Lena Dörrie und löst umgehend auf: "Das ist tatsächlich nicht der Fall." Doch die beiden sind sich natürlich schon mal über den Weg gelaufen. "Wir haben uns vor vielen Jahren einmal bei einer ihrer Lesungen kennengelernt, was sehr schön war", erinnert sich die Schauspielerin.

Bekannt wurde Lena Dörrie als Mitglied des "Ladykracher"-Ensembles

Einige der Auszeichnungen mit denen Lena Dörrie schon bedacht wurde, sind Comedypreise für lustige Rollen im Rahmen des "Ladykracher"-Ensembles (2008-2013). Ihre Rolle in den "Mordsschwestern" ist eher ernsthaft, vernünftig, nachdenklich und sehr verantwortungsbewusst. Welche Seite bei der Schauspielerin privat überwiegt, dazu sagt Dörrie:

"Viktoria ist zwar ernsthaft, aber manchmal blitzt ja doch auch ein Humor durch, den man ihr gar nicht zutraut. Das finde ich schön, denn mir ist Humor sehr wichtig, vor allem über mich selbst zu lachen. Meine Freunde würden mich als Lena glaube ich als ehrlichen, gefühlvollen, etwas chaotischen und wie gesagt hoffentlich lustigen Menschen beschreiben." Viktoria sei ein Teil von ihr, "aber ich bin doch in vielem ganz anders als sie", fasst sie zusammen.