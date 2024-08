"Wie ein Drogendealer" So schmuggelte Giulia Siegel Gewürze ins Dschungelcamp

Giulia Siegel zeigt sich im Dschungelcamp wenig schuldbewusst. (smi/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 11:32 Uhr

Giulia Siegel schmuggelte Brühwürfel und Gewürze ins Legenden-Dschungelcamp und kam sich dabei wie "ein Drogendealer" vor. Auf Instagram zeigt sie, wie ihr der Schmuggel gelungen ist.

Giulia Siegel (49) fühlt sich in der aktuellen Legenden-Ausgabe des Dschungelcamps (RTL+ und einen Tag später ab 20:15 Uhr bei RTL) für das Essen verantwortlich und teilt nur ungern den Kochlöffel mit ihren Mitstreitern. Die 49-Jährige hat sogar eigene Gewürze ins Camp nach Südafrika geschmuggelt. In einem Instagram-Video verriet Siegel nun, wie sie dabei vorgegangen ist. "Ich fühl' mich hier gerade wie so ein Drogendealer aus irgendeiner Serie", verrät die DJane in dem Clip, der vor der Aufzeichnung der Staffel entstanden ist.

Neben sich hat sie kleine Tüten aufgebaut, wie sie Verkäufer illegaler Substanzen tatsächlich nutzen. Darin verpackt sie die Gewürze, zu je einem Gramm. Die Tütchen versteckt sie anschließend an ihrem Rucksack. Dafür löst sie die Nähte am Gepäckstück, verstaut das Schmuggelgut darin und näht wieder zu. Ins Camp gelangen so unter anderem Chili, Oregano, Brühwürfel – und verschiedene Salz-Sorten wie Himalaya- oder Kräutersalz, sogar Tomaten-Mozzarella-Gewürz schmuggelt sie hinein.

Die Ranger kann Giulia Siegel mit ihrem Manöver täuschen, doch die Kameras zeichnen den Regelverstoß auf. Konsequenzen für diesen zivilen Ungehorsam gibt es aber bisher (noch) nicht. Die drohen aber für andere Regelüberschreitungen von Giulia Siegel. Sie teilt verbotenerweise ihr Luxusgut mit Georgina Fleur (34). Sie streut der Mitcamperin Babypuder als Trockenshampoo ins Haar. Auch teilt sie ihre Zigaretten mit ihren Mitcampern – was ebenfalls regelwidrig ist.

Auch Gigi und Winfried haben geschmuggelt

Giulia Siegel ist nicht die einzige Teilnehmerin, die Dinge ins Allstar-Special von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geschmuggelt hat. Winfried Glatzeder (79) transportierte drei Streichhölzer und eine Reibefläche ins Camp, indem er sie mit einem Pflaster zwischen die Beine klebte.

Den Intimbereich nutzte auch Gigi Birofio (25) zum illegalen Transport. Beim obligatorischen Filzen entdeckten die Ranger zwei Zigaretten-Schachteln in seiner Unterhose. Doch die plump versteckten Packungen waren offenbar nur ein Ablenkungsmanöver. Denn der IBES-Zweite von 2023 hatte noch tiefer Glimmstengel verborgen. "Was? In deinem Loch?", fragte Kollegin Kader Loth (51) entgeistert.