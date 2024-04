Beauty & Fashion Sofia Richie: Veröffentlichung einer Schuhkollektion mit Stuart Weitzman

Sofia Richie - Nov 12, 2023 2023 Baby2Baby Gala, Los Angeles - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2024, 16:00 Uhr

Sofia Richie hat mit Stuart Weitzman eine Schuhkollektion auf den Markt gebracht und ist zur Botschafterin der Marke ernannt worden.

Der schwangere Social-Media-Star ist in einer neuen Kampagne für die Kollektion zu sehen, die Slingback-Pumps, gewebte Sandalen, Riemchen-Sandaletten und Espadrilles beinhaltet.

Richie betonte, dass sie begeistert darüber sei, die neue Rolle anzunehmen, vor allem, weil sie bei ihrem ersten Fotoshooting für die Marke zum ersten Mal ihren Babybauch zeigen konnte. Die Prominente verriet in einem Statement: „Ich freue mich riesig darüber, diesen nächsten Schritt als neue SW-Markenbotschafterin machen zu können, insbesondere deshalb, weil mein erstes Fotoshooting mit ihnen einen so wichtigen Schritt in meinem Leben widerspiegelt. Ich liebe und trage die Marke seit Jahren, weil sie für ihre minimalistische Raffinesse bekannt ist. Ich freue mich sehr, mit dieser Traditionsmarke zusammenarbeiten zu dürfen.“ Die Kollektion trägt den Titel „Sofia“, wobei viele der Designs Schleifen und Perlen, sowie Farben wie Rosa und Weiß aufweist. Richie, die aktuell ihr erstes Kind mit Ehemann Elliot Grainge erwartet, verkündete vor kurzem, dass sie während ihrer Schwangerschaft nicht vorhabe, ihre Garderobe auf Umstandsmode umzustellen. Gegenüber dem amerikanischen ‚Vogue‘-Magazin enthüllte Sofia: „Ich greife überhaupt nicht wirklich auf Umstandsmode zurück, wenn überhaupt, dann kaufe ich einfach eine Nummer größer ein.”