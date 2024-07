Beste Staffelpremiere auf Hulu „The Bear“: Rekordstart für die dritte Staffel

Jeremy Allen White als Carmy in "The Bear". (sv/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 14:20 Uhr

In Deutschland müssen sich die Fans noch ein paar Wochen gedulden. In den USA feierte die Serie "The Bear" auf dem US-Streamingdienst Hulu schon am vergangenen Wochenende Premiere und knackte einen Rekord.

Während sich Fans hierzulande noch gedulden müssen, startete in den USA am vergangenen Donnerstag (27. Juni) die dritte Staffel der Serie "The Bear" – und das mit großem Erfolg. In den ersten vier Tagen wurde die dritte Staffel der Erfolgsserie 5,4 Millionen Mal angesehen, wie "Variety" berichtet.

Beste Staffelpremiere

Das ist nicht nur das beste Ergebnis, das die Premiere einer FX-Serie je erzielt hat. Die neue Staffel von "The Bear" mit Hauptdarsteller Jeremy Allen White (33) legte damit auch die meistgesehene Staffelpremiere einer Serie auf dem US-Streamingdienst Hulu hin.

Laut Disney+ hat die dritte Staffel 24 Prozent mehr Aufrufe als die vorherige Staffel im selben Zeitraum erzielt. Bereits die zweite Staffel verzeichnete nach dem Überraschungserfolg der ersten Staffel einen Zuschauerzuwachs von 70 Prozent, wie "Variety" weiter schreibt.

Deutsche Fans müssen noch warten

Die Zahl von 5,4 Millionen setzt sich laut dem Bericht aus den Zuschauerzahlen auf Hulu sowie auf Hulu on Disney+ in den USA und Disney+ in internationalen Regionen zusammen. Dabei ist die neue Staffel noch gar nicht in allen Regionen verfügbar. So müssen sich auch deutsche Fans noch gedulden. Hier startet "The Bear: King of the Kitchen" am 14. August 2024 auf Disney+ in die dritte Staffel.

Die neuen Folgen begleiten Carmy (White), Sidney (Ayo Edebiri, 28), Richie (Ebon Moss-Bachrach, 47) und den Rest des "The Bear"-Teams nach der Eröffnung ihres gleichnamigen Restaurants.