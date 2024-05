"Du wirst immer mein kleiner Junge sein" Sohn Damián wird 18: So liebevoll gratuliert Sylvie Meis auf Instagram

Sylvie Meis' Sohn Damián van der Vaart stammt aus ihrer Beziehung mit Ex-Fußballer Rafael van der Vaart. (the/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 11:40 Uhr

Sylvie Meis feiert auf Instagram den 18. Geburtstag ihres Sohns Damián van der Vaart: Mit emotionalen Worten gratuliert sie dem Nachwuchs-Profifußballer.

Sylvie Meis (46) hat als Mama allen Grund zum Feiern: Auf Instagram gratuliert sie ihrem Sohn Damián van der Vaart mit emotionalen Worten zu seinem 18. Geburtstag. Zu einem Bilder-Karussell schrieb sie: "Alles Gute zum 18. Geburtstag an meinen unglaublichen Sohn! Ich bin sehr stolz auf den fantastischen jungen Mann, der du geworden bist: Dami!"

"Du wirst immer mein kleiner Junge sein"

Die Moderatorin kann sich vor allem für die Berufswahl ihres Sohns begeistern: "Deine Hingabe an dein Handwerk und dein Traum, Profifußballer zu werden, ist wirklich inspirierend. Aber was mich noch stolzer macht, ist der freundliche und liebevolle Mensch, der du geworden bist. Dein Herz ist voller Mitgefühl und Empathie und du bringst allen in deinem Umfeld Freude."

Obwohl ihr Sohn jetzt offiziell erwachsen sei, wolle sie trotzdem als Mutter immer für ihn da sein: "Auch wenn deine Größe etwas anderes vermuten lässt, wirst du immer mein kleiner Junge sein, egal was passiert. Wachse weiter zu diesem starken, selbstbewussten und fähigen Menschen heran, der etwas in der Welt bewegt."

Freundin Romy gratuliert ebenfalls auf Instagram

An den Tagen zuvor hatte Sylvie Meis bereits Fotos in ihrer Instagram-Story gepostet, die sie bei einem gemeinsamen Ausflug mit Damián und seiner Freundin Romy Gentile (15) zeigen. Auch sie gratulierte ihrem Freund mit einem süßen Instagram-Post zu seinem 18. Geburtstag: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen liebsten Freund. Du bedeutest mir alles. Schon 18 Jahre alt. Auf hoffentlich noch viele schöne Jahre zusammen."

Damián van der Vaart steht seit September 2023 bei Ajax Amsterdam als Fußballspieler in der U-18-Mannschaft unter Vertrag. Seitdem lebt er in der niederländischen Hauptstadt, wo er offenbar auch seine aktuelle Freundin kennengelernt hat. Zuvor lebte er aufgrund seiner Fußball-Karriere bei seinem Vater Rafael van der Vaart (41) in Dänemark. Mit dem ehemaligen niederländischen Fußballprofi war seine Mutter von 2005 bis 2013 verheiratet. Auch Rafael van der Vaart startete seine Profi-Karriere als Jugendlicher bei Ajax Amsterdam.