"Natürlich flossen Tränen" Sohn wird flügge: Emotionaler Abschied für Thomas und Claudia Anders

Ehepaar Anders ist seit 2000 verheiratet, zwei Jahre später kam Alexander zur Welt. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 13:15 Uhr

Eine neue Phase in ihrer Beziehung machen Thomas und Claudia Anders durch: Ihr einziger Sohn Alexander ist vor Kurzem ausgezogen - und nun muss sich die engverbundene Familie neu sortieren. Gar nicht so einfach, wie sie in einem Interview zugeben.

Auch Stars haben Probleme und Sorgen wie andere Menschen auch. So leiden viele Eltern am sogenannten Empty-Nest-Symptom: Die Lücke, die nach dem Auszug der Kinder entsteht. Das spüren derzeit auch Sänger Thomas Anders (61) und seine Frau Claudia (52). Denn ihr Sohn Alexander (21) absolviert nun eine Ausbildung und hat eine eigene Wohnung bezogen.

Traurige Zeit

"Natürlich flossen auch Tränen bei uns, weil unser Sohn ausgezogen ist", gesteht Claudia Anders in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Weiter erzählt sie von dem schwierigen Abschied: "Alexander hat gespürt, dass es vor allem mir eine Zeit lang wirklich schwergefallen ist und ich traurig und emotional war." Doch sie versucht, es positiv zu sehen: "Aber unser Sohn hat sich ja nicht von uns als Eltern verabschiedet, sondern nur von seinem Zuhause."

Der Spross, der im Juni schon seinen 22. Geburtstag feiert, kann die Emotionen offenbar gut nachvollziehen. Denn: "Ich bin ein Einzelkind, deswegen war unsere Beziehung immer schon sehr eng." Er betont im Interview, wie verbunden er sich seinem Vater und seiner Mutter fühlt: "Meine Eltern sind definitiv meine Vorbilder. Sie leben genau das vor, was ich auch gern hätte. Als Paar und als Menschen."

Sohnemann wohnt nun zehn Autominuten entfernt

Und richtig weit weg ist Anders Junior wohl zur Freude seiner Eltern auch nicht gezogen. Seine neue Wohnung liegt laut "Bunte" nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Seine Ausbildung als Immobilienkaufmann kommt bei den Eltern gut an. "Wir finden es großartig, was Alexander jetzt macht und wie er seinen ganz eigenen Weg geht."

Claudia und Thomas Anders sind seit 2000 verheiratet. Es ist die zweite Ehe von Thomas Anders. Zuvor war er von 1984 bis 1999 mit Nora Balling (59) verheiratet. Für sie trug er bei Modern-Talking-Auftritten oft seine kultige goldene Nora-Kette.