Neue Fälle für die Kommissare „SOKO Leipzig“: Die Dreharbeiten zur 25. Staffel sind angelaufen

Ein neuer Fall bei "SOKO Leipzig" führt die Kommissare in das Kühlhaus eines zwielichtigen Restaurantbesitzers. Im Bild: Marco Girnth, Sanne Schnapp, Tom Quass, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer (v.l.n.r.). (lau/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 19:17 Uhr

Die Erfolgsserie "SOKO Leipzig" wird im ZDF mit einer 25. Staffel fortgesetzt. Dazu haben die Dreharbeiten jetzt begonnen. Auch Neuigkeiten zu Cast und Handlung liegen vor.

Seit dem Jahr 2001 begeistert die ZDF-Serie "SOKO Leipzig" Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun sind auch die Dreharbeiten zur neuen, 25. Staffel der langlebigen Krimireihe gestartet, wie am 18. April per Pressemitteilung bekannt wurde. In 25 Episoden stürzen sich die bewährten Ermittler Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 54), Jan Maybach (Marco Girnth, 54), Kim Novak (Amy Mußul, 32) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 39) in neue Kriminalfälle.

"SOKO Leipzig": Dann startet Staffel 25

In den neuen Folgen müssen sich die Kommissare und Kommissarinnen unter anderem mit einer Bürgerwehr auseinandersetzen, die sich nach einer Häufung von Kellereinbrüchen in einem Leipziger Wohnblock gebildet hat. Jan Maybachs Tochter Lotte (Carlotta Bähre, 19) scheint sich unterdessen einen problematischen Freundeskreis ausgesucht zu haben. Die Teenagerin wird wiederholt von der Polizei aufgegriffen. Darstellerin Bähre stößt für Staffel 25 neu zur Besetzung der ZDF-Serie. Sie verkörpert die Tochter der "SOKO Leipzig"-Hauptfigur der ersten Stunde.

Bei einem weiteren Fall gelingt einem verurteilten Schwerverbrecher der Ausbruch. Die Kommissarinnen Ina Zimmermann und Kim Novak geraten in der Folge in Lebensgefahr. Neben den bereits Erwähnten kehren auch Anna Stieblich (59) als Rechtsmedizinerin Sabine Rossi und Daniel Steiner (51) als Laborant Lorenz Rettig zurück.

Die 25 neuen Episoden aus Staffel 25 von "SOKO Leipzig" sollen im Herbst 2024 im ZDF starten. Ein präzises Datum wird der Sender zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Der gewohnte Sendeplatz am Freitagabend um 21:15 Uhr bleibt unverändert.