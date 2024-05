Letzten beiden Filme der Familiensaga „Daheim in den Bergen“-Star Thomas Unger schwärmt von der „Bettszene“ Die letzten beiden Filme der beliebten Familiensaga „Daheim in den Bergen“ stehen an. Was der Münchner Schauspieler Thomas Unger von den Dreharbeiten im Allgäu nicht vergessen wird, erzählt er im Interview – beim einen Film war es eine besondere „Bettszene“, beim anderen großes Teamwork.