Eleganter Look in Weiß Bayreuther Festspiele: Markus Söder posiert mit Tochter Gloria-Sophie

Gloria-Sophie Burkandt und Markus Söder in Bayreuth. (jom/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 18:40 Uhr

Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth feierten an diesem Donnerstag Eröffnung. Markus Söder kam in Begleitung seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt. Bei X verriet er, dass sie zum ersten Mal auf dem Grünen Hügel mit dabei sei.

An diesem Donnerstag (25. Juli) sind die Bayreuther Festspiele auf dem Grünen Hügel gestartet. Auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus tummelten sich am Premierentag bekannte Persönlichkeiten, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57), der sich unter anderem mit Tochter Gloria-Sophie Burkandt (25) den Fotografen zeigte. Musikalisch wird mit Richard Wagners "Tristan und Isolde" eröffnet. Für die Neuinszenierung der Oper in Bayreuth ist der Isländer Thor Arnarsson verantwortlich.

Es ist wieder so weit: #Bayreuth ist erneut das Zentrum der internationalen #Kultur. Heute ist Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele @WagnerFestival. Dieses Jahr unter anderem dabei: Sachsen-Anhalts MP @reinerhaseloff. Und zum ersten Mal auch meine Tochter Gloria. Mit der… pic.twitter.com/chnOJLeNEL — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 25, 2024

Bei X schrieb Söder zu dem Opern-Event: "Heute ist Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele. Dieses Jahr unter anderem dabei: Sachsen-Anhalts MP Reiner Haseloff. Und zum ersten Mal auch meine Tochter Gloria." Mit der Premiere von "Tristan und Isolde" erwarte das Publikum "eine zentrale Oper in Wagners Werk: ein Drama mit großen Gefühlen und einer tragischen, unerfüllten Liebe." Die Wagner-Festspiele in Bayreuth seien nicht nur ein musikalisches Highlight, "sondern auch Fenster zu unserer kulturellen Identität und Seele".

Söder wählte dem Anlass angemessen einen Smoking mit schwarzer Fliege, seine Tochter kam zu dem Opern-Event in einer ärmellosen Robe in Weiß mit zarten Trägern und tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie Ton in Ton eine Clutch und trug ihre Haare zurückgesteckt, wobei einzelne Strähnen ihr Gesicht umrahmten. Die 25-Jährige ist die älteste Tochter von Markus Söder und stammt aus einer früheren Beziehung des bayerischen Ministerpräsidenten. Söder kam auch in Begleitung seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder (geb. 1973), mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Sie erschien in einem bodenlangen Kleid in Blau und sorgte damit für einen farblichen Hingucker-Moment.

Diese Stars zeigten sich in Bayreuth

Unter den Gästen zeigte sich weitere Politprominenz. So kamen auch der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (53), Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (30), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69) oder Reiner Haseloff (70), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Aus dem Showbusiness waren unter anderem Roberto Blanco (87) oder Patrick Lindner (63) vertreten. Die Begegnung mit den beiden hielt Söder ebenfalls bei X fest. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er: "Die drei Tenöre am grünen Hügel. Ein bisschen Spaß muss sein."

Die drei Tenöre am grünen Hügel: Mit @patricklindner_ und Roberto Blanco bei den Festspielen in #Bayreuth. Ein bisschen Spaß muss sein 😀 @WagnerFestival pic.twitter.com/pS6CYK3oyQ — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 25, 2024

Auf einen treuen Stammgast mussten die Festspiele bei der diesjährigen Eröffnung verzichten: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) hat die Veranstaltung nicht besucht.