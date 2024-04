Stars Sophia Bush outet sich als queer

Sophia Bush - Time 100 Gala - New York City - Splash - April 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 11:05 Uhr

Die Schauspielerin spricht ganz offen über ihr Coming-out.

Sophia Bush enthüllt, dass sie queer ist.

Die Schauspielerin bestätigt in einem emotionalen Essay für das ‚Glamour‘-Magazin, dass sie derzeit in einer Beziehung mit Fußballspielerin Ashlyn Harris ist. Davor war sie mit dem Schauspieler Chad Michael Murray und dem Geschäftsmann Grant Hughes verheiratet. Von letzterem hatte sie sich erst im vergangenen Jahr getrennt.

„Ich hasse die Vorstellung, mich im Jahr 2024 zu outen. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass wir dieses Gespräch in einem Jahr führen, in dem wir die aggressivsten Angriffe auf die LGBTQIA-Gemeinschaft in der modernen Geschichte erleben“, schreibt die ‚One Tree Hill‘-Darstellerin‘. „Im Jahr 2023 wurden mehr als 500 Gesetzesentwürfe gegen LGBTQIA eingebracht. Aus diesem Grund möchte ich dem Coming-out den Respekt und die Ehre erweisen, die es verdient.“

Die 41-Jährige erklärt außerdem: „Ich habe mein ganzes Leben lang als Verbündete so viel Sicherheit, Respekt und Liebe in der Queer-Community erfahren, dass ich, als ich mich selbst geoutet habe, bereits das Gefühl hatte, dass dies mein Zuhause ist. Ich glaube, ich habe immer gewusst, dass meine Sexualität auf einem Spektrum existiert. Im Moment denke ich, das Wort, das es am besten beschreibt, ist queer. Ich kann es nicht sagen, ohne zu lächeln. Und das fühlt sich ziemlich toll an.“

Nach ihrem Coming-out habe sie ein Gefühl der Erleichterung verspürt. „Es ist so beängstigend, die mutige Sache zu tun und zu sagen: ‚Ich bin einfach nicht glücklich.‘ Vor allem, wenn man in einer Beziehung ist und es erst sagen muss“, gesteht sie. „Aber wenn man es tut, bekommt man die Chance, glücklich zu sein.“