Bei Olympia-Event in Paris Simpel, aber elegant: Charlize Theron begeistert im weißen Minikleid

Charlize Theron versprüht im weißen Minikleid Glamour. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 12:16 Uhr

Am Tag vor der Eröffnungszeremonie in Paris haben zahlreiche Stars die Spiele eingeläutet. Dabei stach vor allem Hollywoodstar Charlize Theron in einem glamourösen Outfit heraus.

Sport steht bei Olympia zwar im Vordergrund, aber gerade in einer Modehauptstadt wie Paris darf es am Rande auch mal glamourös zugehen: Am Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 haben sich bereits zahlreiche Stars in der französischen Hauptstadt zusammengefunden, um die Spiele bei der glamourösen Veranstaltung "Prelude to the Olympics" in der Fondation Louis Vuitton einzuläuten. Unter den Anwesenden war auch Hollywoodstar Charlize Theron (48), die als Co-Host in einem sportlichen, aber glamourösen Minikleid begeisterte.

Charlize Theron kombiniert Sport und Glamour

Die Südafrikanerin versprühte am Donnerstagabend (25. Juli) Glamour in einem Outfit im Tenniscore-Stil und Accessoires, die zeigen, welches Edelmetall in den kommenden Wochen am begehrtesten sein wird: Theron trug ein weißes, asymmetrisches One-Shoulder-Minikleid mit einer Art Schleppe aus dem Hause Dior und kombinierte dazu silberne Stilettos sowie eine goldfarbene Clutch, ebenfalls von Dior. Ihre Haare hatte die Schauspielerin locker nach oben gesteckt.

Auch diese Stars waren mit dabei

Zur "Prelude to the Olympics"-Party hatten unter anderem Bernard Arnault (75), Chef von LVMH, und Pharrell Williams (51), Musiker und Kreativdirektor bei Louis Vuitton, sowie Vogue-Chefin Anna Wintour (74) eingeladen. Ebenfalls zu Gast bei dem Event waren Tennisikone Serena Williams (42), "The Bear"-Star Jeremy Allen White (33), Tennislegende Novak Djokovic (37) mit Ehefrau Jelena (38), Schauspielerin Sophia Bush (42) mit ihrer Partnerin, Fußballspielerin Ashlyn Harris (38), "Challengers"-Star Zendaya (27) und zahlreiche weitere.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitagabend auf der Pariser Seine statt. Die Olympischen Spiele gehen bis zum 11. August und werden sicherlich auch wieder zahlreiche Promis in die verschiedenen Austragungsorte und Stadien ziehen. Wir dürfen uns in den kommenden Wochen also auf weitere sportlich-glamouröse Looks freuen.