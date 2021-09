Sophia Thiel noch immer in tiefer Trauer

12.09.2021 18:30 Uhr

Fitness-Influencerin Sophia Thiel meldet sich aus ihrer aktuellen Social Media-Pause.

Die Fitness-Influencerin musste kürzlich einen traurigen Schicksalsschlag verkraften: Ihr geliebter Opa ist verstorben. Ihren Instagram-Followern kündigte sie daraufhin an, sich erst einmal eine Auszeit von den sozialen Medien zu nehmen, um den Verlust zu verarbeiten.

Sophia Thiel meldet sich mit Post

Nun gibt die 26-Jährige ein Update, wie es ihr mittlerweile geht. „Ich wollte mich mal wieder melden, nachdem ich in den letzten Tagen viel geweint habe“, erklärt sie in ihrer aktuellen Story.

Verarbeitet habe sie den Tod ihres Großvaters noch nicht. „Es ist für uns alle immer noch ein ziemlicher Schock, weil alles so plötzlich kam“, gesteht Sophia.

Der Opa war noch mit der Familie unterwegs

Ihr Opa war kurz vor seinem Tod mit der Familie noch in Spanien unterwegs. „Es fällt mir extrem schwer, zurzeit Storys zu machen, weil es sich einfach respektlos gegenüber meinem Großvater anfühlt“, zeigt sich die Vloggerin noch immer schwer getroffen. Ein kleiner Lichtblick sei, dass sie sich von ihrem Opa verabschieden konnte. „Was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich in am Donnerstagabend noch einmal besuchen durfte und ihn gesehen habe“, erzählt sie. (Bang/KT)