Stars Sophie Turner: Hollywood ist nichts für Kinder

Sophie Turner - May 2024 - Getty Images - Louis Vuitton Cruise Show BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin zieht es vor, ihre beiden Kinder aus dem Rampenlicht herauszuhalten.

Sophie Turner will ihre Kinder davon abhalten, ins Showbusiness einzusteigen.

Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Joe Jonas die vierjährige Willa und die zweijährige Delphine hat, war ein Teenager, als sie die Rolle der Sansa Stark in der HBO-Fantasyserie ‚Game of Thrones‘ ergatterte. Allerdings will die 28-Jährige nicht, dass ihre Kinder in ihre Fußstapfen treten, bevor sie nicht „vollständig verstehen“ können, was es bedeutet, berühmt zu sein.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sunday Times‘ erklärt die Britin: „Ich würde allen Eltern sagen, wenn ihr Kind in die Branche einsteigen will, dann wartet, bis sich sein Frontallappen gebildet hat. Das ist mit 25. Ich würde ihnen dringend davon abraten, bevor sie vollständig verarbeiten können, was das bedeutet.“

In der neuen Krimidramaserie ‚Joan‘ spielt die Darstellerin die Juwelendiebin Joan Hannington. Diese kämpft darum, das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzubekommen. „Es ist so schwer, eine alleinerziehende Mutter zu sein“, gesteht Sophie. „Joan macht es nicht auf die beste Art und Weise … aber es ist erstaunlich zu sehen, wie sie wirklich um ihre Tochter kämpft. Es ist auch sehr wichtig für Kinder zu sehen, wie hart Eltern für sie arbeiten.“