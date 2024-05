So geht es dem Star Spendenaktion: Große Hilfsbereitschaft für Heinz Hoenig

Heinz Hoenig liegt derzeit schwer erkrankt in einem Krankenhaus. (wue/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 17:30 Uhr

Heinz Hoenig ist schwer erkrankt und befindet sich in einer Klinik. Ein Spendenaufruf für den nicht krankenversicherten Star liegt derzeit bei fast 90.000 Euro.

Weiterhin große Sorge um Heinz Hoenig (72): Der schwerkranke Schauspieler wartet in einem Berliner Krankenhaus auf eine Operation. Da er keine Krankenversicherung habe, wurde kürzlich eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Seither sind zehntausende Euro zusammengekommen, um Hoenig zu unterstützen.

Der Schauspielstar, unter anderem bekannt für den Film "Das Boot" von 1981, war nach einem ersten Eingriff in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er nun erwacht sei, wie seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig der "Bild"-Zeitung berichtet. Erste Worte habe sie demnach am Montagmorgen mit ihrem Mann wechseln können.

Er leidet demnach unter einer bakteriellen Entzündung, die einen 2012 eingesetzten Stent am Herzen beschädigt habe. Nun müsse seine Aorta ausgewechselt werden, wie Kärsten-Hoenig am Wochenende ebenfalls der "Bild" erklärt hatte. Zudem habe er ein Loch in der Speiseröhre.

Bisher fast 90.000 Euro an Spenden

Bis zum Erscheinen dieses Artikels wurden über die Spendenplattform "gofundme" mehr als 88.300 Euro gesammelt. Das Spendenziel der von Ralph Siegels (78) Agentur "Siegelring" organisierten Kampagne war zuvor niedriger, liegt mittlerweile aber aktuell bei 150.000 Euro. Auf der Seite wird dies so erklärt:

"Angesichts der jüngsten Verschlechterung von Heinz Hoenigs Gesundheitszustand aufgrund eines entdeckten Lochs in seiner Speiseröhre haben wir das Spendenziel angehoben", heißt es. "Die bevorstehende Operation, um das Problem zu beheben, wird mit erheblichen Kosten verbunden sein." Zu diesen Kosten zählten demnach nicht nur die Eingriffe, sondern etwa auch Aufenthaltskosten und jene für die medizinische Betreuung während der Genesung des Schauspielers.