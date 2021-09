Star-Komiker Norm Macdonald im Alter von 61 Jahren gestorben

Norm Macdonald wurde 61 Jahre alt. (wue/spot)

14.09.2021 22:44 Uhr

Der kanadische Schauspieler und Komiker Norm Macdonald ist im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Norm Macdonald (1959-2021) ist an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben, wie ein Sprecher des Komikers, Schauspielers und Autors dem US-Magazin „People“ bestätigt hat. Lori Jo Hoekstra, eine langjährige Freundin und Produktionspartnerin des Verstorbenen, erklärte dem Branchenportal „Deadline“, dass sie bei Macdonald gewesen sei, als dieser gestorben ist. Der Komiker wurde 61 Jahre alt.

Offenbar wusste auch seine Familie nichts von seiner Erkrankung

Der Komiker habe seit neun Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Angaben Hoekstras zufolge wollte Macdonald seine Erkrankung nicht öffentlich machen und angeblich hätten auch Familie und Freunde nichts davon gewusst.

Besonders stolz sei Macdonald auf seine Comedy gewesen. „Er wollte nie, dass die Diagnose einen Einfluss darauf hat, wie das Publikum oder seine Liebsten ihn gesehen haben“, erklärt Hoekstra. Gerade in Nordamerika war der Komiker seit Jahrzehnten ein bekanntes Gesicht der Comedy-Welt. Er war unter anderem mehrere Jahre Teil von „Saturday Night Live“ und auch in Filmen wie „Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben“ und „Larry Flint – Die nackte Wahrheit“ zu sehen. Das „Paste“-Magazin führt Macdonald in einer Liste der 50 besten Stand-up-Komiker aller Zeiten auf Rang 31.