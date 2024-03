Er bekam einen Herzschrittmacher Statement aus dem Krankenhaus: So geht es König Harald V. von Norwegen

König Harald V. befindet sich aktuell in einem Krankenhaus in Oslo. (dr/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 15:09 Uhr

Nach seiner Behandlung in einem malaysischen Krankenhaus, meldet sich König Harald V. von Norwegen mit einem Update zu seinem Gesundheitszustand. Er bedankt sich für die Unterstützung und Fürsorge, die ihm zuteilwurde und sprach von einer "schwierigen Situation".

Der norwegische König Harald V. (87) hat sich nach seiner Rückkehr in die Heimat jetzt persönlich zu seinem Gesundheitszustand geäußert. In einer Mitteilung an sein Volk sprach er von einer "schwierigen Situation", in der er sich befunden habe. König Harald landete am Sonntagabend in Norwegen, nachdem er zuvor mehrere Tage in einem Krankenhaus in Malaysia behandelt worden war. Dort wurde ihm ein temporärer Herzschrittmacher implantiert. Aktuell werde er im Universitätsklinikum Oslo von Experten betreut, heißt es weiter. In seiner Ansprache dankte er allen, die ihm mit Rat und Tat sowie medizinischer Hilfe zur Seite stünden.

Es sei sowohl sein großes Bedürfnis als auch das seiner Frau, Königin Sonja (86), allen für die "Fürsorge, Hilfe und Unterstützung im Zusammenhang mit der Erkrankung" während seines Urlaubs in Malaysia zu danken. Das Ehepaar habe die "Herzlichkeit des norwegischen Volkes" gespürt, was sie berührt und gestärkt habe: "Ich danke Ihnen allen für die Fürsorge, die Sie uns als Familie entgegengebracht haben."

Auch bei den malaysischen Behörden und dem Personal des Sultanah Maliha Hospitals in Langkawi bedankten sich die Royals. Gemeinsam mit dem norwegischen Gesundheitspersonal hätte man alles getan, um sicherzustellen, dass sich der König gut von seiner Krankheit erhole und die Heimreise antreten könne. Auch sei man der norwegischen Regierung und den norwegischen Streitkräften dankbar, dass sie dazu beigetragen hätten, die Heimreise sicher und reibungslos zu organisieren.

Zuvor ließ der Palast verlauten, dass der König noch einige Tage im Krankenhaus verbringen müsse, um behandelt zu werden und sich auszuruhen. Das Königshaus teilte zudem mit, dass der König zwei Wochen lang krankgeschrieben sei. Während dieser Zeit vertritt ihn sein Sohn Kronprinz Haakon (50) – wie schon häufiger in den vergangenen Jahren.

König Harald erkrankte im Urlaub

Der Monarch befand sich auf einer privaten Reise in dem südostasiatischen Land. "Aufgrund einer niedrigen Herzfrequenz" sei ihm der Herzschrittmacher implantiert worden. In einem kurzen Statement hieß es zuvor noch: "Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus." Erst vor wenigen Wochen hatte Harald schon aufgrund eines Atemwegsinfekts pausieren müssen.