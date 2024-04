Stars Stefan Raab: Der Vorverkauf läuft!

Stefan Raab - AUG 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2024, 16:41 Uhr

Der legendäre Moderator wird tatsächlich erneut gegen Regina Halmich in den Ring steigen.

Der Ticketverkauf für den Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich ist gestartet.

Vor wenigen Tagen kündigte der legendäre TV-Moderator in einem geheimnisvollen Video seine Rückkehr ins Fernsehen an. Der Clip, in dem Raabs langjähriger ‚TV Total‘-Showpraktikant Elton seinen Mentor an einem abgelegenen See aufsuchte, sorgte für überraschte Reaktionen bei Fans. Als Raab dann gestern bekannt gab, erneut gegen die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich in den Ring steigen zu wollen, waren viele Online-Kommentatoren überzeugt davon, dass es sich bei der Ankündigung schlichtweg um einen Aprilscherz gehandelt habe. Doch tatsächlich sind bei den einschlägigen Vorverkaufsstellen seit heute (2. April) Tickets für den hochkarätigen Kampf zu haben. Am 14. September wird Raab demnach in Düsseldorf gegen Halmich antreten. Die mehrfache Weltmeisterin bestätigte das Match jetzt sogar selbst auf Instagram. In ihrem Post schrieb sie: „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14.9. noch nichts Besseres vor. Es gibt einen Kampf.“

Es wird das dritte Mal sein, dass sich Raab und Halmich einen Schlagabtausch liefern. Die ersten beiden Kämpfe hatte die 47-Jährige 2001 und 2007 jeweils für sich entscheiden können.