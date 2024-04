Doch kein Aprilscherz Stefan Raab: Vorverkauf für Boxkampf gegen Regina Halmich gestartet

Stefan Raab und Regina Halmich vor dem zweiten Kampf im Jahr 2007. (smi/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 16:03 Uhr

Es ist tatsächlich kein Aprilscherz: Stefan Raab steigt im September zum dritten Mal gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich in den Ring. Der Ticketverkauf für den "Final Fight" in Düsseldorf am 14. September ist gestartet.

Der dritte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) nimmt tatsächlich Gestalt an. Um 15 Uhr ist am Dienstag (2. April 2024) der Vorverkauf für das Event gestartet. Beim Anbieter Eventim können sich Fans ab sofort Tickets sichern. Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19.45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Die günstigsten derzeit verfügbaren Karten kosten 81,50 Euro. Für die teuersten regulären Tickets im Golden Circle muss man 197,50 Euro hinlegen, ein VIP Packages schlägt mit über 250 Euro zu Buche. Am billigsten sind Stehplätze für 57,50 Euro, die sind aber noch nicht erhältlich.

"The Final Fight": Raab vs. Halmich zum Dritten

"The Final Fight" lautet der Titel der Veranstaltung. 2001 stieg Stefan Raab zum ersten Mal gegen Regina Halmich in den Ring. Die Boxerin brach ihm dabei die Nase. Auch beim Rückkampf 2007 hatte der Entertainer keine Chance.

Am 1. April hatte Stefan Raab via Instagram in einem Video mit seinem alten Adjutanten Elton (53) den Kampf angekündigt. In dem Clip ist Stefan Raab zum ersten Mal seit seinem TV-Rücktritt 2015 vor der Kamera zu sehen. Auch wenn er einen Fatsuit trägt, der keinen Rückschluss auf seine körperliche Fitness erlaubt.

Viele hielten den Post für einen Aprilscherz. Doch einen Tag später bestätigte Regina Halmich den Kampf, ebenfalls auf Instagram. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe", schrieb sie. "Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight!". Wenig später bekräftigte auch Halmichs Management gegenüber "BILD" den Fight.

Zum Ende des Jahres 2015 hatte Stefan Raab seine TV-Karriere beendet – aber nur vor der Kamera. Dahinter war er weiter aktiv, produzierte etliche Nachfolgeprojekte seiner Formate, von "Schlag den …" bis "TV Total".

Ob der "Final Fight" gegen Regina Halmich im Fernsehen übertragen wird und damit Raabs TV-Comeback markiert, ist aber noch nicht gesagt. Schließlich trat er bereits 2018 mehrmals mit "Stefan Raab live!" in Köln auf, ohne dass es Fernsehbilder von den Shows gegeben hätte.