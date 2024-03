Stars Stephen Colbert bereut Witze über Prinzessin Kate

Stephen Colbert - credit Kristin Callahan/Everett Collection - NYC 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2024, 10:30 Uhr

Der Talkmaster zeigt sich zerknirscht, nachdem er sich über die Ehefrau von Prinz WIlliam lustig gemacht hatte.

Stephen Colbert bedauert, dass er Witze über Prinzessin Kate gemacht hat.

Der US-Talkmaster nutzte seine ‚Late Show‘, um sich über die Ehefrau von Prinz William lustig zu machen. Die britische Prinzessin hatte am Freitag (22. März) in einer Videobotschaft erklärt, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht.

Nachdem Kate davor wochenlang von der Bildfläche verschwunden war, wurden vor allem online wilde Verschwörungstheorien verbreitet. In der neuesten Folge seiner Show räumte Colbert ein, dass er seine Äußerungen bereue. „Es gibt einen Standard, an den ich mich zu halten versuche, und das ist, dass ich die Tragödie eines anderen nicht auf die leichte Schulter nehme“, erklärte der 59-Jährige. „Viel zu viele von uns wissen, dass jede Krebsdiagnose, egal welcher Art, für den Patienten und seine Familie erschütternd ist.“

Der Moderator fügte hinzu: „Obwohl ich sicher bin, dass sie es nicht von mir brauchen, möchten ich und jeder hier bei ‚The Late Show‘ unsere Glückwünsche aussprechen und von Herzen hoffen, dass sie schnell und vollständig genesen wird.“

Einige Fans fanden, dass seine Worte nicht weit genug gingen. So schrieb ein User auf X: „Keine wirkliche Entschuldigung von Stephen Colbert an Kate Middleton“. Andere nannten ihn einen „Idioten“. Manche Fans nahmen den Moderator dagegen in Schutz und sagten, er müsse sich nicht für Witze entschuldigen.