Wimbledon-Finale der Herren Prinzessin Kate: Standing Ovations machen Tochter Charlotte stolz

Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte beim Herren-Finale von Wimbledon. (dr/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 16:41 Uhr

Prinzessin Kate bekam Standing Ovations bei ihrer Ankunft in Wimbledon beim Herren-Finale am Sonntag. Und ihr größter Fan bewunderte sie voller Stolz: ihre Tochter Prinzessin Charlotte.

Was für eine herzzerreißende Reaktion von Prinzessin Charlotte (8): Der Centre Court von Wimbledon begrüßte Prinzessin Kate (42) bei ihrer Ankunft zum Männer-Finale am Sonntag, dem 14. Juli, mit lautem Applaus, Jubel und Standing Ovations. Erst zum zweiten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung zeigte sich die Frau von Thronfolger Prinz William (42) der Öffentlichkeit und löste dabei große Begeisterung in Wimbledon aus. Und mit ihrer Tochter an ihrer Seite hatte sie ihren größten Fan in der Royal Box direkt neben sich: Prinzessin Charlotte strahlte über beide Ohren vor Stolz in Richtung ihrer Mutter, die sichtlich gerührt der Menge zuwinkte und lächelte.

Prinzessin Kate befindet sich aktuell inmitten ihrer Krebsbehandlung und zeigt sich derzeit nur bei seltenen und ausgewählten Terminen. Zum ersten Mal machte sie für die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles III. (75) eine Ausnahme, jetzt erschien sie als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club zum Endspiel zwischen Altstar Novak Djokovic (37) und Jungstar Carlos Alcaraz (21). Ihre Aufgabe nach dem Match: Dem Sieger die Trophäe auf dem Platz überreichen.

Auch auf ihrem offiziellen Account beim Kurznachrichtendienst X postete der Kensington Palast Bilder von Kates Rückkehr nach Wimbledon und garnierte die Bilder sogar mit einem kurzen Statement der Prinzessin: "Ich freue mich, wieder in Wimbledon zu sein! Es gibt nichts Vergleichbares zu diesen Meisterschaften."

Auch Schwester Pippa war an der Seite von Prinzessin Kate

Neben Charlotte nahm Kate auch ihre Schwester Pippa Matthews (40) mit in die Royal Box und umgab sich somit mit viel Frauenpower aus der Familie. Sie erschien in einem lila Etuikleid in Midi-Länge mit Raffungen vorne und einem bequemen Rockteil. Töchterchen Charlotte trug ein dunkelblaues Kleid mit weißen Tüpfelchen. Das Polkadot-Muster setzte sich bei der Schleife im Haar fort. Pippa erschien in einem sommerlichen weiß-pinken Blümchenkleid.

Ehemann Prinz William konnte seiner Frau hingegen nicht beim Wimbledon-Finale zur Seite stehen. Er reiste am Sonntag nach Berlin, um beim Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England im Berliner Olympiastadion seine Three Lions zu unterstützen.