Stars Steve Carell: Nicht in ‘The Office’-Spin-Off dabei

Bang Showbiz | 16.05.2024, 16:00 Uhr

Steve Carell wird in der Nachfolgeserie von ‘The Office’ nicht dabei sein.

Der 61-jährige Schauspieler spielte ab 2005 den schrulligen Chef Michael Scott in der beliebten Sitcom, bevor er 2011 aus der Serie ausstieg. Nun hat er verraten, dass er nicht vorhat, in der kommenden Spin-Off-Serie aufzutreten, da seine Figur „keinen Grund“ dazu habe.

Im Gespräch mit ‘The Hollywood Reporter’ erzählte Carell: „Ich werde es mir anschauen, aber ich werde nicht auftauchen. Es ist einfach eine neue Sache und es gibt wirklich keinen Grund für meine Figur, in so etwas aufzutauchen.“ Für die neue Peacock-Sendung, die von ‚The Office‘-Mastermind Greg Daniels geschrieben wird, sind bereits ‚Star Wars‘-Darsteller Domhnall Gleeson und ‚The White Lotus‘-Star Sabrina Impacciatore besetzt. Es wird darin um die alltäglichen Kämpfe eines Zeitungsunternehmens gehen.

Obwohl er nicht zur Besetzung gehören wird, betonte Steve, dass er volles Vertrauen in Domhnall hat – mit dem er bereits bei der Serie ‚The Patient‘ (2022) zusammengearbeitet hat – und beschrieb ihn als „hervorragenden Schauspieler”. Er erklärte: „Ich bin begeistert davon, es klingt nach einem tollen Konzept. Ich liebe die Idee – ich schätze, es spielt in einem scheiternden Zeitungsunternehmen, und ich habe mit Domhnall Gleeson gearbeitet, der eine der Hauptrollen spielt; ich habe ‚The Patient‘ mit ihm gemacht und er ist ein exzellenter Schauspieler und ein super netter Kerl, also denke ich, es wird großartig.“

Derzeit feiert der ‘Crazy, Stupid, Love.’-Star mit seinem neuen Film ‘IF’ eine Reunion mit seinem ‘The Office’-Kollegen John Krasinski – der ‘IF‘ geschrieben und inszeniert hat.