Neil Youngs "Rockin' in the Free World" Kiew: US-Außenminister Antony Blinken greift in Nachtclub zur Gitarre Antony Blinken kam am Dienstag in Kiew nicht nur seinem Job als US-Außenminister nach. In einem Nachtclub griff er zur Gitarre und spielte einen legendären Song von Neil Young – inklusive politischer Message.