Film Halle Berry: Scharfe Kritik an ‚Catwoman‘

Bang Showbiz | 19.07.2024, 12:00 Uhr

Halle Berry erzählte, dass sie ihren umstrittenen Film ‚Catwoman‘ scharf kritisiert.

Die 57-jährige Schauspielerin spielte die titelgebende Superheldin in dem viel kritisierten DC-Film aus dem Jahr 2004 und bezeichnete den Streifen in einer Retrospektive zum 20. Jubiläum als „etwas zu weich“.

Der Star verriet in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich fand die Idee, dass Catwoman Frauen vor einer Gesichtscreme rettet, immer etwas zu weich. Alle anderen Superhelden retten die Welt, aber sie retten Frauen nicht nur vor rissigen Gesichtern. Ich wusste immer, dass das ein weiches Schicksal eines Superhelden ist, aber zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere hatte ich noch nicht die Handlungsfreiheit, die ich heute habe, oder den Glauben daran, dass ich das in Frage stellen könnte, also habe ich mitgemacht.“ Und obwohl Berry die [Gegenreaktion] auf den Film anfangs „nicht mochte“, bestand die ‚John Wick: Kapitel 3‘-Darstellerin darauf, dass die negativen Bewertungen des Films sie zwar „aus der Bahn geworfen“ haben, wobei sie aber auch die lustige Seite der Dinge sehen konnte, als sie die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin erhielt: „Ich wollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich habe mir die Goldene Himbeere abgeholt, über mich selbst gelacht und weitergemacht. Ein bisschen schlechte Publicity für einen Film? Ich war nicht begeistert, aber das würde meine Welt nicht auf den Kopf stellen oder mich davon abhalten, das zu machen, was ich gerne tue.“