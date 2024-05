Film Anthony Ramos: Echter Dialekt in ‚Twisters‘ Anthony Ramos war begeistert, als Steven Spielberg ihn bat, seinen echten Akzent in ‚Twisters‘ zu verwenden. Der Schauspieler gehört zu den Darstellern, die in der Fortsetzung des Katastrophenfilms ‚Twisters‘ von 1996 besetzt sind, in dem Bill Paxton und Helen Hunt in den Hauptrollen von einem Tornado erfasst werden, der in Oklahoma verheerende Schäden anrichtet. Der […]