Film Chris Hemsworth: Er spielt im Science-Fiction-Thriller ‚The Corsair Code‘ mit

Chris Hemsworth - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler hat sich der Besetzung des neuen Science-Fiction-Thrillers angeschlossen.

Chris Hemsworth hat sich der Besetzung des neuen Science-Fiction-Thrillers ‚The Corsair Code‘ angeschlossen.

Der Film beruht auf einer Kurzgeschichte des 54-jährigen ‚The Adam Project‘-Autors Jonathan Tropper.

Der 40-jährige Schauspieler wird in dem Projekt, das als „rasendes Mystery-Science-Fiction-Abenteuer“ beschrieben wird, mitspielen und den Film auch gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ben Grayson (42) über ihre Firma Wilde State produzieren, während Apple Studios die Leitung übernehmen wird, nachdem Apple Original Films die Rechte an dem Film erwarb. Unterdessen wird Tropper das Drehbuch schreiben und zudem über seine Firma Tropper Ink produzieren. Hemsworth war vor kurzem in George Millers ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ mit dabei, in dem er neben Anya Taylor-Joy den Bösewicht Dementus spielte. Als er über die Rolle nachdachte, verriet der Darsteller, dass er es liebte, die Chance zu haben, einen Antagonisten zu spielen, nachdem er jahrelang den Gott Thor im Marvel Cinematic Universe spielte. Chris verriet gegenüber dem ‚SFX‘-Magazin: „Das ist irgendwie befreiend und erfrischend gewesen, die heroische Thor-Phase abzustreifen und sich in etwas anderes zu verwandeln und nicht durch die Erwartungen an den Helden eingeschränkt zu sein, schätze ich.”