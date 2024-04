Mit und ohne Regenschirm Stylisch gewappnet: Die schönsten Aprilwetter-Looks

Olivia Palermo, Gigi Hadid und Emily Ratajkowski überzeugen mit stylischen Outfits, die für das wechselhafte Aprilwetter geeignet sind. (the/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 21:16 Uhr

Jetzt schon genug vom wechselhaften Aprilwetter? Hier kommen drei schöne Looks für jede Wetterlage, die Fashionistas sowohl trocken als auch stilvoll durch den Monat bringen. Inspiriert von den Modeikonen Olivia Palermo, Gigi Hadid und Emily Ratajkowski.

Wenn der April sein wechselhaftes Gesicht zeigt, ist es Zeit, sich stilvoll zu wappnen. Regentage werden jetzt zur schönen Gelegenheit für himmlische Fashion-Favoriten. Mit einer geschickten Kombination aus funktionaler Kleidung und modischen Accessoires ist es ein Leichtes, für jedes Aprilwetter stilvoll gekleidet zu sein. Hier kommen drei schöne Aprilwetter-Looks, die Fashionistas sowohl trocken als auch trendbewusst durch den Monat bringen.

Für plötzliches Regen- und Kälte-Wetter

Für einen lässigen, aber dennoch eleganten April-Look wählt man am besten à la Stilikone Olivia Palermo (38) einen klassischen Trenchcoat als Hauptstück. Dieser zeitlose Klassiker schützt zuverlässig vor Regen und verleiht dem Outfit trotz wechselhaftem Wetter Strahlkraft. Um auch gegen einen Temperatursturz gewappnet zu sein, kombiniert man den Trenchcoat am besten mit einer leichten Daunenweste, die darunter vor Wind und Kälte schützt. Eine Vintage-Jeans und derbe schwarze Boots runden den Look ab. Wer mag, kann zusätzlich die Frisur mit einem angesagten Bucket-Hat vor Regentropfen schützen.

Kein Regen, aber auch keine Sonne

Ist kein Regen und auch kein plötzlicher Temperatursturz in Sicht, ist ein April-Outfit à la Gigi Hadid (28) genau das Richtige. Die Basis bildet ein All-White-Look aus einer weißen Wide-Leg-Jeans und einem weißen Oberteil, wie zum Beispiel einer leichten Bluse oder einem Basic-T-Shirt. Dieses Basis-Outfit wird mit einer trendigen Vintage-Lederjacke im Biker-Stil kombiniert. Darunter kann man zudem einen gemütlichen Pullover in einer kräftigen Farbe tragen, der den Look aufhellt und an grauen Regentagen gute Laune verleiht. Sollte es zu warm sein, kann man den Pulli auch lässig über den Schultern verknoten.

Sonne, aber dann plötzlich Regen

Auch an wechselhaften April-Tagen muss man nicht auf ein stilvolles Outfit verzichten. Ein regenabweisender Mantel in einer neutralen Farbe wie zum Beispiel Schwarz ist immer eine gute Wahl. Model Emily Ratajkowski (32) macht es mit ihrem Look vor. Darunter trägt man am besten einen klassischen, schlichten und hochgeschlossenen Pullover und eine Hose in einer zeitlosen Farbe wie Braun, Schwarz oder Grau. Ein schicker Regenschirm in der Handtasche und regenfeste Schuhe sorgen dafür, dass man beim plötzlichen Regenschauer trocken bleibt, während man von Termin zu Termin eilt.