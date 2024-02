Stars Super Bowl-Schießerei: Ein Todesfall nach Kansas-Sieg

Patrick Mahomes - Kansas City Chiefs - Avalon - December 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 08:00 Uhr

Eine Person wurde bei der Siegesparade der Kansas City Chiefs getötet.

Zwei bewaffnete Männer eröffneten am Mittwoch (14. Februar) kurz nach 15.30 Uhr das Feuer in der Union Station, Missouri, bei der Veranstaltung, an der eine Million NFL-Fans teilnahmen – Sekunden nachdem das Team, darunter Taylor Swifts Freund Travis Kelce (34) und sein Chiefs-Teamkollege Patrick Mahomes (28), die Bühne verlassen hatten. Erschreckende Aufnahmen zeigten die hektischen Auswirkungen der Schießerei, als die Menge um ihr Leben rannte, darunter auch Eltern, die ihre Kinder umklammerten. Die Zahl der Verwundeten soll bei über 20 liegen und einige Menschen wurden auf Tragen aus dem Chaos weggerollt.

Captain Jake Becchina, ein Sprecher des Kansas City Police Departments, sagte dem ‚Kansas City Star‘: „Am Ende der Rally wurden westlich der Union Station in der Nähe der Garage Schüsse abgefeuert und mehrere Menschen wurden getroffen. Wir wollen, dass die Menschen das Gelände so schnell und sicher wie möglich verlassen und das Parkhaus meiden, um die Behandlung von Schussopfern zu erleichtern.“ Drei Opfer befanden sich nach Angaben der Behörden in kritischem Zustand, fünf befinden sich in einem ernsten Zustand und eines hatte nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie räumten jedoch ein, dass noch daran gearbeitet werde, festzustellen, wie viele Opfer verletzt worden seien. Der Bataillonschef der Feuerwehr von Kansas City, Michael Hopkins, sagte gegenüber ‚The Daily Beast‘ zuvor: „Wir versuchen immer noch, den Verletztenstatus zu bestätigen. Kurz nach dem Ende der Rally kam es westlich der Union Station zu einem Schusswechsel. Zu diesem Zeitpunkt haben wir insgesamt möglicherweise 12 Verletzte.“

Die Beamten bestätigten, dass sie zwei bewaffnete Personen und eine weitere Person für weitere Ermittlungen festgenommen haben. Ein Mann in einem roten Kapuzenpullover wurde von Beamten in Handschellen abgeführt. Es ist aber noch unklar, ob er an der Schießerei beteiligt war. Männer, die einen der mutmaßlichen Angreifer zu Boden rissen, hörte man schreien: „Wir haben ihn – wir haben die Waffe!“ Videos zeigten, wie entsetzte Menschenmengen über Barrikaden sprangen, um Schüssen zu entkommen.

Die Schießerei ereignete sich am sechsten Jahrestag der Schießerei in Parkland, bei der 17 Menschen getötet und 17 weitere verletzt wurden. Missouri ist ein Staat, in dem man offen Waffen tragen darf, und es ist möglich, dass zahlreiche Fans in der Menge ebenfalls Waffen trugen. Taylor Swift war nicht bei der Veranstaltung, da sie nach Australien gereist war, um ihre ‚Eras Tour‘ fortzusetzen. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes sagte in den sozialen Medien, er „bete für Kansas City“ und es wird davon ausgegangen, dass alle seine Teamkollegen sicher und unverletzt sind.