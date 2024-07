Erstes Deutschlandkonzert Taylor Swift in Gelsenkirchen: Auch Travis Kelce im Publikum

SpotOn News | 18.07.2024, 00:02 Uhr

Taylor Swift hat am Mittwochabend ihr erstes von sieben geplanten Deutschlandkonzerten gespielt. Auch ihr Partner, der NFL-Profi Travis Kelce, sah sich in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen die umjubelte Show an. Auf die Bühne zog es ihn dieses Mal jedoch nicht.

Die Stadt Gelsenkirchen bereitete sich akribisch auf Taylor Swifts (34) Auftritt am Abend des 17. Juli vor – das erste von sieben Deutschlandkonzerten im Rahmen der "The Eras Tour" der Sängerin. Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend war es dann so weit: Nachdem die Vorband Paramore gespielt hatte, betrat der Pop-Superstar die Bühne der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ihre zahlreichen Fans begrüßte Swift auf Deutsch mit den Worten: "Willkommen zur Eras Tour. Guten Abend".

Travis Kelce im Stadion, nicht auf der Bühne

In den nächsten rund dreieinhalb Stunden folgte mit leichten Abwandlungen die gewohnte "The Eras Tour"-Setlist – schließlich befindet sich Swift schon seit März 2023 auf ihrer großen Welttournee, die durch sämtliche musikalischen Epochen der Sängerin führt. So gab sie im Verlauf des Konzerts Hits wie "Cruel Summer", "Shake it off" oder auch "Fortnight", die erste Single aus ihrem im April erschienenen, neuen Album "The Tortured Poets Department", zum Besten.

Mit Spannung wurde dabei erwartet, ob sich Swifts Partner, der NFL-Star und Super-Bowl-Sieger Travis Kelce (34), im Publikum befand. Und tatsächlich tauchten in sozialen Netzwerken Fotos und Videos des Sportlers auf, der das Geschehen in der Veltins-Arena zunächst aus einer Loge verfolgte. Zum mittlerweile 13. Mal besuchte Kelce ein Konzert Swifts, und trug dabei ein grün-schwarz kariertes Hemd sowie eine weiße Baseballkappe. Nur auf die Bühne zog es den 34-Jährigen dieses Mal – anders als im Londoner Wembley Stadion – nicht.

Sängerin Swift gab derweil gegen Ende des Abends vor über 60.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern ihre berühmten Überraschungs-Songs zum Besten. Sie entschied sich für "Superstar" und "Invisible String", wie es im Live-Ticker der "Westfälischen Nachrichten" heißt. Nach der heutigen Show wird Swift noch zwei Konzerte in der Schalke-Arena spielen – am Donnerstag (18. Juli) und Freitag (19. Juli). Danach geht es weiter nach Hamburg für Auftritte am 23. und 24. Juli und nach München für Shows am 27. und 28. Juli.