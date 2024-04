Stars ‘Superman’-Star Henry Cavill wird Vater

Henry Cavill and Natalie Viscuso - World Premiere of Argylle - 2024 -Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 13:00 Uhr

Henry Cavill erwartet sein erstes Kind mit seiner Freundin Natalie Viscuso.

Der 40-jährige ‘Man of Steel‘-Star verkündete die frohe Botschaft am Montagabend (15. April) bei der Premiere seines neuen Films ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ in New York City und gab zu, dass er es kaum erwarten könne, zum ersten Mal Vater zu werden. Gegenüber ‚Access Hollywood‘ sagte Cavill: „Ich bin sehr aufgeregt darüber. Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt. Ich bin mir sicher, dass Sie noch viel mehr davon sehen werden.” Als ihm gesagt wurde, dass er ein großartiger Vater sein wird, antwortete Henry: „Danke.“

Henry und Natalie sind seit fast drei Jahren zusammen. Bereits 2021 machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell, als der Schauspieler ein Bild von ihnen beim Schachspielen teilte, und 2022 gaben sie ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich bei der Premiere von ‘Enola Holmes 2’. Natalie arbeitet hinter den Kulissen in der Filmindustrie. Ein Insider sagte vor einer Weile gegenüber ‘MailOnline‘ über die Beziehung der beiden: Henry und Natalie haben sich schon vor Jahren kennengelernt, und obwohl der romantische Funke nicht sofort übergesprungen ist, sind sie immer in Kontakt geblieben.“