Neuauflage mit "The Witcher"-Star „Highlander“: Fantasy-Streifen mit Henry Cavill lässt auf sich warten

"The Witcher"-Star Henry Cavill spielt im neuen "Highlander"-Film mit. (wue/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 23:46 Uhr

Seit Jahren wird über ein "Highlander"-Reboot gesprochen. Jetzt nimmt das Projekt mit Henry Cavill zumindest langsam Form an und der Drehbeginn steht fest.

Dass ein "Highlander"-Reboot mit "The Witcher"-Star Henry Cavill (41) gedreht werden soll, wurde erstmals vor rund drei Jahren bekannt. Fans werden aber noch eine ganze Weile warten müssen, bis der Film endlich auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Jetzt ist zumindest klar, wann die Dreharbeiten starten.

Im Rahmen des Mediterrane Film Festival in Malta verrät "John Wick"- und "Highlander"-Chef Chad Stahelski (55) dem Entertainment-Portal "Collider", dass es in rund einem halben Jahr losgehen soll. "Wir beginnen im Januar mit den Dreharbeiten in Schottland", erzählt Stahelski. Gleich nach dem Festival fahre er am Montag nach Schottland, um sich dort letzte mögliche Drehorte anzusehen.

Mehr als nur Schwertkämpfe

Zwar mache er sich aufgrund der sicherlich häufig gefährlichen Stunts und der damit verbundenen Arbeit Sorgen um Cast und Crew, er sorge sich aber auch darum, wie spannend die neue Fantasy-Action für Zuschauerinnen und Zuschauer sein wird.

"Manchmal kann ein dreiminütiger Schwertkampf ein wenig langweilig sein", gesteht Stahelski. "Werde ich dich mit einem Film über Schwertkämpfe langweilen?", gehöre etwa zu seinen Gedanken. "Und wie streue ich Schusswaffen, Kampfsport und Verfolgungsjagden ein, und welchen Teil nimmt die Geschichte [des Films] ein? Das alles muss ich auch noch hinbekommen." Der Film sei nicht "Die Braut des Prinzen", nicht "Tiger and Dragon", nicht "Master & Commander" und auch nicht "Zorro". "Was ist dieser neue Look von Action oder Schwertkampf, für den sich die Leute begeistern könnten? Das hält mich nachts wach", erzählt er.

"Highlander" schon seit Jahren in der Planung

Im Mai 2021 hatte die Branchenwebsite "Deadline" erstmals berichtet, dass sich Cavill in Verhandlungen für eine der Hauptrollen in einem Reboot des Klassikers "Highlander – Es kann nur einen geben" aus dem Jahr 1986 befinden soll. Stahelski wurde in diesem Zusammenhang bereits als Regisseur mit dem Projekt verknüpft.

Im Januar 2024 war dann offiziell bekannt geworden, dass der "John Wick"-Regisseur auch der neue "Highlander"-Chef wird. Damals hatte Lionsgate mitgeteilt, dass der Action-Spezialist künftig über die kreative Gestaltung der beiden namhaften Reihen entscheiden soll.