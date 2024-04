"Schönste Person im ganzen Universum" Sylvie Meis: Bezaubernder Glückwunschpost von Niclas Castello

Sylvie Meis und Niclas Castello heirateten 2020 und gaben 2023 ihre Trennung bekannt. (ili/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 10:50 Uhr

Model und Moderatorin Sylvie Meis wird überschüttet mit Glückwünschen zum Geburtstag. Einen besonders liebevollen Post schickte ihr Ex-Partner Niclas Castello in die Welt.

Trennung ohne Rosenkrieg – dass das geht, demonstrieren einmal mehr Model und Moderatorin Sylvie Meis (46) und ihr Ex-Partner Niclas Castello (45) anlässlich ihres 46. Geburtstages. Ihr zu Ehren veröffentlichte der Künstler einen bezaubernden Glückwunschpost in seinen Instagram-Stories.

Vier Fotos und eine liebevoller Text

Zu einem Pärchenfoto, das die beiden strahlend und in leichter Sommerkleidung an Deck eines Schiffes zeigt, schrieb er auf Englisch: "Happy Birthday an die Königin, beste Mutter und schönste Person im ganzen Universum. Happy Birthday", so seine liebevollen Zeilen auf Deutsch übersetzt. Weiter fügt er hinzu: "Folge immer deinen Träumen, sei für jeden dieser schöne Mensch, der du bist. Ganz viel Liebe", schließt Norbert Zerbs, wie er gebürtig heißt seine Nachricht.

Das nächste Bild ist ein Schwarz-Weiß-Foto und zeigt Sylvie Meis auf einem Balkon vor traumhafter Küsten- und Meereskulisse. "Happy Birthday Queen", wiederholt Castello. Die zwei letzten Fotos zeigen unkommentiert zwei seiner Kunstwerke, im Zentrum eine blonde Kreatur…

Im Februar 2023 hatte Sylvie Meis ihr Ehe-Aus mit Niclas Castello bekannt gegeben. Bestätigt hatten sie ihre Beziehung 2019. 2020 folgte in Florenz, Italien, die Traumhochzeit. Für Meis ist es die zweite gescheiterte Ehe. Von 2005 bis 2013 war sie mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart (41) verheiratet. Gemeinsam haben sie den 2006 geborenen Sohn Damián van der Vaart.

Unzählige Geburtstagsglückwünsche auch von Promis

Besagter Damián gratulierte seiner Mutter ebenfalls mit zwei süßen gemeinsamen Fotos von früher und heute. Sie repostete es und kommentierte: Danke, Licht meines Lebens! Ich liebe dich!!!"

Zu den weiteren Gratulanten, die von Sylvie Meis repostete wurden, zählten Moderatorin Nazan Eckes, Influencer Riccardo Simonetti, Fotograf Armin Rohrbach, die Berliner Promi-Dermatologin Dr. Emi Arpa und viele mehr.

Die gebürtige Niederländerin hatte anlässlich ihres Wiegenfestes auch eigene Fotos und Clips auf Instagram veröffentlicht.

Darauf zu sehen, die in verschiedenen pinken Looks perfekt gestylte Influencerin mit Geschenken und einer kleinen Torte. Unter anderem schrieb sie als Dankeschön dazu: "Ich bin unglaublich dankbar für all die Geburtstagsliebe und die herzlichen Wünsche! Eure Aufmerksamkeit hat diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, so geschätzt und geliebt zu werden. Auf ein weiteres Jahr voller Freude, Lachen und unvergesslicher Momente!", so Sylvie Meis.