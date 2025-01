Vertragsverlängerung bei Ajax Amsterdam Sylvie Meis platzt vor Stolz: Sohn Damián erhält neuen Profi-Vertrag

Sylvie Meis (li.) ist mächtig stolz auf ihren erfolgreichen Sohn Damián van der Vaart (tj/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 15:27 Uhr

Der Sohn von Sylvie Meis und Rafael van der Vaart feiert einen weiteren Erfolg in seiner Fußballkarriere. Von seiner Mama gab es dafür eine überschwängliche Liebeserklärung.

So sieht echtes Mutterglück aus: Mit einem emotionalen Feuerwerk feiert Sylvie Meis (46) auf Instagram den nächsten Meilenstein in der Profi-Fußballkarriere ihres Sohnes Damián van der Vaart (18). Zu dessen Vertragsverlängerung bei dem holländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam ließ sie sich sogar per FaceTime zuschalten. Auch sein berühmter Vater Rafael van der Vaart (41) zeigte sich begeistert.

Neuer Vertrag bei Ajax Amsterdam bis 2029

Mit großen Schritten tritt Damián van der Vaart in die Fußstapfen seines Papas Rafael, der seine Karriere ebenfalls bei Ajax Amsterdam startete und später unter anderem beim HSV und Real Madrid für zahlreiche Tore sorgte. Bei Ajax durchlief der Junior bisher die U18 und U19, der neue Vertrag verpflichtet das Nachwuchstalent nun bis 2029 für die U23 des Klubs.

Mama Sylvie: "Mein Herz platzt vor Stolz und Freude!"

Auf Instagram ließ seine Mutter Sylvie ihrer Begeisterung freien Lauf. Neben einem Foto, das Damián mit seinem neuen Trikot zeigt, kommentierte sie: "Mein süßer Dami! Mein Herz platzt vor Stolz und Freude! Zuzusehen, wie du einen neuen 4,5-Jahres-Vertrag bei Ajax Amsterdam unterschreibst, ist ein unvergesslicher Moment, auf den wir alle mit so viel Aufregung gewartet haben. Deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Leidenschaft haben dich hierher gebracht, und ich könnte nicht stolzer auf den Mann sein, der du geworden bist."

Da die Moderatorin ("Love Island") derzeit auf den Malediven Urlaub macht, konnte sie bei der Vertragsunterzeichnung nicht persönlich dabei sein, ließ sich jedoch von ihrem Ex-Mann Rafael einfach per FaceTime zuschalten. Auch dieser zeigte sich auf Instagram erfreut, fasste allerdings seine Begeisterung lediglich in die schlichten Worte "Stolz auf Dich". Das dazu gepostete Foto zeigt ihn in innigster Umarmung mit seinem erfolgreichen Sohn.

Damián van der Vaart feierte seinen neuen Vertrag mit einer ganzen Reihe von Posts auf seinem eigenen Instagram-Account. Dort kommentierte er: "Ich bin sehr glücklich, einen neuen Vertrag mit meinem Traumverein unterzeichnet zu haben."