"Uns geht's gut" „Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud: Das Baby ist da

Aline Abboud ist seit September 2021 bei den "Tagesthemen". (hub/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 08:56 Uhr

Aline Abboud hat auf Instagram die Geburt ihres Kindes verkündet. Prominente Glückwünsche gibt es für die "Tagesthemen"-Moderatorin auch schon.

Aline Abboud (36) ist Mutter geworden. Auf Instagram zeigt die "Tagesthemen"-Moderatorin die Hand des Neugeborenen, die in ihrer liegt, und fügte hinzu: "Uns geht's gut." Dazu setzte sie die Hashtags "#loveofmylife (Liebe meines Lebens) #besttime (beste Zeit) und #siewachsenzuschnell". Das Geschlecht und den Namen des Babys behält die 36-Jährige für sich. Auch weitere Details verriet sie nicht. In den Kommentaren gibt es aber bereits zahlreiche Glückwünsche zum Nachwuchs. Unter anderem freuen sich dort Abbouds TV-Kolleginnen Dunja Hayali (49) und Esther Sedlaczek (38) mit der frischgebackenen Mutter.

Video News

Aline Abboud hatte im September ebenfalls mit einem Instagram-Foto ihre Schwangerschaft verkündet. "Die einzige Nachtschicht, auf die ich mich freue", schrieb sie zu dem Bild, auf dem sie mit Babybauch vor einer Haustür in Berlin steht und ihren Blick in die Ferne gerichtet hat.

Im Januar hatte der NDR dann in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich die Moderatorin der "Tagesthemen" in Babypause befindet. Julia-Niharika Sen (56) wurde als Vertretung verkündet.

Vom ZDF ins Erste

Aline Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Bis 2013 studierte sie Arabistik an der Universität in Leipzig und arbeitete bereits während ihres Studiums für unterschiedliche Medien. Nach einem Volontariat beim Deutschen Bundestag wechselte sie zum ZDF und kam anschließend zum Ersten. Seit September 2021 moderiert Abboud die "Tagesthemen".