"Bisschen verheult" Das Baby ist da! Mola Adebisi und Ehefrau Adelina sind Eltern geworden

Endlich Eltern: Mola Adebisi und Adelina Zilai freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 14:23 Uhr

Babyfreuden bei Mola Adebisi und Ehefrau Adelina: Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt, wie die beiden auf Instagram mitteilen. Zuvor hatte das Paar die Geburt um einen Tag verschieben müssen.

Das Warten hat ein Ende: Mola Adebisi (51) und seine Ehefrau Adelina Zilai (37) haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Der ehemalige Viva-Moderator teilte im Vorfeld fleißig Updates zur bevorstehenden Geburt in seiner Instagram-Story. "Mama und Sohn geht es gut … Papa ist bisschen verheult", schrieb er dann am 17. Juli 2024 zu einem Selfie mit seiner Ehefrau, die sich in einem Krankenhausbett erholt und das neugeborene Baby auf der Brust liegen hat, eingekuschelt in ein gelbes Handtuch.

Anschließend teilte Adebisi auf Instagram eine Video-Montage, auf der er seinen 28.000 Followerinnen und Followern stolz seinen Sohn präsentiert. "Unser Sohn hat um 12:24 das Licht der Welt erblickt", so der frischgebackene Vater. "Er ist wie seine Mutter eine zarte Natur und hat es auf knapp 2,5 kg geschafft. Wie sein Vater auch nur knapp 1,80 m groß ist, ist Sohnemann auch knapp an den 50 cm gescheitert … Wir lieben dieses kleine Paket umso mehr …"

Einleitung der Geburt musste verschoben werden

Wie aus Adebisis Instagram-Story hervorgeht, gingen die Wehen offenbar am gestrigen Dienstagabend los, in einem Update am Mittwochmorgen war das Kind aber noch nicht auf der Welt. Ursprünglich hatte das Paar am Montag (15. Juli) einen Termin zur Einleitung der Geburt gehabt. Diese musste aber um einen Tag verschoben werden, weil in der Klinik kein Bett frei war, wie die beiden mitteilten.

Die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes ist für Mola Adebisi und Adelina Zilai der Höhepunkt eines aufregenden Jahres: An Weihnachten 2023 gaben die beiden ihre Verlobung auf dem Pariser Eiffelturm bekannt, Mitte Januar verkündeten sie dann mit einem Ultraschallbild, dass sie ein Kind erwarten. Im Februar gaben sie sich in Las Vegas das Jawort. Wenige Wochen später gaben sie bekannt, dass ihr Kind ein Junge wird. Den Namen des Kleinen hat das Paar bisher nicht verraten. Für beide ist es das erste Kind.

Der ehemalige Viva-Moderator und die 14 Jahre jüngere Adelina Zilai sind seit 2020 ein Paar, 2021 nahmen sie am "Sommerhaus der Stars" teil.