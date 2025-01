Event in Washington Tanz mit Village People: Donald Trump feiert vor Amtseinführung

Donald Trump (Mitte) mit der Band Village People auf der Bühne. (sv/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 09:15 Uhr

Donald Trump hat seine Amtseinführung eingeläutet. Am Vorabend seiner Vereidigung traten zahlreiche prominente Unterstützer auf die Bühne - darunter auch die Village People.

Seine Tanzschritte zum Disco-Hit "YMCA" haben inzwischen Kultstatus erreicht. Am Abend vor seiner Amtseinführung am 20. Januar gab Donald Trump (78) diese an der Seite der Village People zum Besten. Der designierte US-Präsident feierte am Sonntag seine "Make America Great Again Victory Rally" in der Capital One Arena in Washington. Mit dabei waren prominente Gäste.

Bei der Kundgebung traten neben der Band Village People weitere prominente Showacts auf, die schon während Trumps Wahlkampf in Erscheinung getreten sind, darunter etwa der Country-Sänger Lee Greenwood (82) mit seinem Song "God Bless The USA". Auch die Musiker Kid Rock (54) und Billy Ray Cyrus (63) waren dabei.

Elon Musk unter den Rednern

Zu den prominenten Rednern gehörten unter anderem auch Tech-Milliardär Elon Musk (53) und Schauspieler Jon Voight (86). Wider Erwarten trat Trumps Vize J.D. Vance (40) allerdings nicht ans Rednerpult, wie unter anderem ABC berichtete. Zudem füllten Tausende von Anhängern fast alle der mehr als 20.000 Plätze des Stadions.

Am 20. Januar wird Donald Trump als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt. Die Vereidigung gemeinsam mit Vizepräsident J.D. Vance findet um 18 Uhr deutscher Zeit statt.