Musik The Last Dinner Party-Star Georgia Davies: Die Regierung sollte mehr in Musik investieren

The Last Dinner Party - March 2025 - BRIT Awards - O2 Arena - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 16:00 Uhr

Georgia Davies findet, dass die Regierung mehr in Musik investieren sollte.

Die Sängerin ist vor allem Bandmitglied von The Last Dinner Party an der Seite von Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts und Aurora Nishevci bekannt und hat jetzt darauf bestanden, dass die Regierung eingreifen müsse, um die Musik zu „retten“.

Davies erklärte in einem Interview im ‚101 Part Time Jobs‘-Podcast: „Die Musik zu retten bedeutet, sie wertzuschätzen … dass die Regierung Schulen finanziert und den Menschen zeigt, dass Musik eine praktikable Karriereoption ist – was sie im Moment aber nicht ist.“ Die Band war bei den BRIT Awards 2025 von Mastercard in der letzten Woche zum besten neuen Künstler gekürt worden. Georgia verkündete live auf der Bühne der O2 Arena in London: „Das ist echt die größte Ehre unseres Lebens. Wir haben im letzten Jahr den Rising Star gewonnen und es bedeutet uns so viel, zurückzukommen und diesen Preis gegen eine so unglaubliche Konkurrenz zu gewinnen.“ Die ‚Caesar on a TV Screen‘-Sängerin beendete ihre Rede mit dem Aufruf an größere Veranstaltungsorte wie die O2 Arena, den kleineren zu helfen, da sie es sind, die den aufstrebenden Künstlern dabei helfen, ihr Handwerk zu verfeinern.