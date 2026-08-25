Stars Taylor Swift verrät ihre Strategien im Umgang mit dem Ruhm

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 09:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, auf welche "Bewältigungsstrategien" sie zurückgreift, um mit dem Rampenlicht klarzukommen.

Taylor Swift nutzt mehrere „Bewältigungsstrategien“, um mit ihrem Ruhm umzugehen.

Dazu gehört auch, Kritiker mit komplizierten Worten zu ärgern. Die Pop-Ikone verriet, dass sie sich manchmal gegen Menschen wehrt, die sie kritisieren, indem sie bewusst anspruchsvolle Begriffe verwendet, von denen sie weiß, dass ihre Kritiker sie erst „nachschlagen“ müssen. In den Icon Sessions des Grammy Museums erklärte die 36-Jährige gegenüber Recording-Academy-Chef Harvey Mason Jr.: „Manchmal, wenn Leute sich über mich lustig machen, macht es mir Spaß, mich über sie lustig zu machen. Manchmal benutze ich einfach Wörter, die sie nachschlagen müssen, um über mich herzuziehen.“

In übertriebener Stimmlage ergänzte sie, dass Kritiker dann sinngemäß reagieren würden: „Oh, leicht gesagt für dich.“ Taylor sprach außerdem über ihre „Bewältigungsstrategien“, die ihr dabei helfen, mit ihrem Leben als riesiger Musikstar umzugehen. Die ‚Cruel Summer‘-Künstlerin sage sich regelmäßig: „Du hast dich dafür entschieden. Du hast dich jeden Tag dafür entschieden. Du hättest dich an jedem beliebigen Tag dagegen entscheiden können, bevor es unbeherrschbar groß wurde.“ Taylor habe dennoch diesen Weg gewählt, weil sie ihre Karriere so sehr liebe. „Und genau da beginnt und endet es für mich“, betonte sie. „Und alles, was damit einhergeht, ist es letztendlich wert, solange ich weiterhin Musik machen darf.“

Obwohl sie von manchen Menschen angefeindet wird, richtet die ‚Love Story‘-Interpretin ihren Blick lieber auf ihre begeisterten Fans. Taylor, die mit NFL-Star Travis Kelce verheiratet ist, weiß, dass sie Musik „aus den richtigen Gründen“ macht. „Ich habe erkannt, dass ich Musik mache, weil ich für die Fans spiele“, berichtete sie. „Ich veröffentliche sie für Menschen, denen sie etwas bedeutet und die in der Musik eine Möglichkeit sehen, mit ihrem Leben umzugehen – so wie ich es getan habe.“