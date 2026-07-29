Stars Travis Kelce war bei Taylor Swifts Einzug zur Trauung völlig überwältigt

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 09:00 Uhr

Travis Kelce war bei Taylor Swifts Einzug zur Trauung völlig überwältigt.

Travis Kelce soll laut einem Freund völlig überwältigt gewesen sein, als er Taylor Swift zum Altar schreiten sah.

Der Football-Star und die ‚Shake It Off‘-Sängerin gaben sich Anfang des Monats im New Yorker Madison Square Garden das Jawort. Die Feier, die bereits als „Hochzeit des Jahrhunderts“ bezeichnet wird, fand vor mehr als 1.000 Gästen statt. Wegen eines strikten Handyverbots und Verschwiegenheitserklärungen (NDAs) drangen bislang nur wenige Details nach außen. Umso größer dürfte das Interesse an den Schilderungen von Gast Joe Buck sein. In seinem Podcast ‚Starkville‘ erzählte der ‚Monday Night Football‘-Kommentator, dass Kelce seine Emotionen kaum zurückhalten konnte. Zunächst hätten ihn seine kleinen Nichten zu Tränen gerührt, als sie über den eigens aufgebauten Steg liefen. Als schließlich Taylor erschien, sei er erneut den Tränen nahe gewesen. Joe Buck sagte: „Travis war ein Häufchen Elend, als er seine Nichten den kleinen Steg entlanglaufen sah. Und als Taylor herauskam, war er wieder ein Häufchen Elend.“

Auch das Eheversprechen des Paares beeindruckte ihn. Die Gelübde seien „lang, hervorragend geschrieben, lustig, liebevoll und emotional“ gewesen. Für Buck wirkte die Zeremonie dadurch wie eine echte Hochzeit und nicht bloß wie ein symbolischer Akt. Außerdem verriet er ein weiteres Highlight des Abends: Paul McCartney habe den Beatles-Klassiker ‚I Wanna Hold Your Hand‘ performt. Das habe den Abend endgültig zu einem „Kneif-mich-Moment“ gemacht. Rückblickend beschrieb Buck die Feier als „surreal“: „Es waren wirklich rund tausend Leute dort. Den ganzen Abend über habe ich darauf gewartet, dass jemand kommt und sagt: ‚Okay, ich glaube, ihr wart jetzt lange genug hier. Es ist Zeit zu gehen. Eigentlich standet ihr gar nicht auf der richtigen Gästeliste.'“

Neben einem etwa 20-minütigen Gespräch mit Tom Cruise begegnete er zahlreichen weiteren Hollywood-Stars, darunter Brad Pitt, Scarlett Johansson, Hugh Grant und Tom Hanks. Lachend verriet er: „Ich dachte nur: ‚Was mache ich hier eigentlich?‘ Die müssen mich doch angeschaut haben und sich gefragt haben: ‚Wer ist das denn?‘ Aber egal, meine Frau und ich haben jede einzelne Minute genossen.“