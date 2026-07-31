Stars Jason Kelce staunt: Noch keine echten Hochzeitsfotos von Taylor Swift und Travis Kelce publik

Jason Kelce - Sports Emmy Awards 2024 - Manoli Figetakis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 09:00 Uhr

Jason Kelce ist erstaunt, dass bislang keine authentischen Fotos von der Hochzeit seines Bruders Travis Kelce mit Taylor Swift an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Der ehemalige Center der Philadelphia Eagles bezeichnete die Geheimhaltung rund um die Zeremonie im Madison Square Garden trotz der Größe der Feier als „bemerkenswert“. Während eines Auftritts bei ‚SportsRadio 94WIP‘ sprach er über den mit Spannung erwarteten Tag, der Anfang dieses Monats im Madison Square Garden stattfand.

Berichten zufolge nahmen rund 1.000 Gäste an der Feier teil, darunter Hollywoodstars sowie Familienmitglieder und langjährige Freunde aus der Heimatstadt der Kelce-Brüder, Cleveland im Bundesstaat Ohio. Und die Hochzeit sorgt weiterhin für großes Aufsehen, weil bislang weder offizielle Fotos veröffentlicht wurden noch bestätigte Aufnahmen ins Internet gelangt sind. Jason sagte: „Ich habe ehrlich gesagt noch keine einzigen echten Fotos von der Hochzeit gesehen. Das ist bemerkenswert.“

Über die Größe der Veranstaltung sagte Jason, es sei die größte Hochzeit gewesen, die er jemals besucht habe. Er fügte hinzu: „Im Madison Square Garden waren tausend Menschen.“ Die Gästeliste habe „eine verrückte Mischung“ aus Prominenten umfasst, darunter Brad Pitt ebenso wie langjährige Familienfreunde aus Cleveland.

Jason erklärte, das Fehlen von Fotos zeige, wie sehr Taylor und Travis bemüht gewesen seien, die Zeremonie privat zu halten. Er sagte: „Ich glaube, das ist ganz offensichtlich der Versuch von Travis und Taylor, diesen Moment so intim wie möglich zu gestalten.“ Jason selbst könne gut verstehen, warum das Paar den Anlass vor der öffentlichen Aufmerksamkeit schützen wollte. Er fügte hinzu: „Es gibt ständig so großes Interesse daran, was die beiden machen. Ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich einfach daran.“

Obwohl er keine weiteren Einzelheiten zur Zeremonie preisgeben wollte, scherzte Jason, dass ihn die Hochzeit seines jüngeren Bruders emotionaler gemacht habe als seine eigene Hochzeit mit Kylie Kelce im Jahr 2018: „Kylie wird darüber wahrscheinlich nicht besonders glücklich sein.“