Start noch in diesem Jahr Teaser zur zweiten „Squid Game“-Staffel: Gi-hun ist zurück im Spiel

Lee Jung-jae als Gi-hun in der ersten Staffel von "Squid Game". (smi/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 11:19 Uhr

Nach einem kurzen Ausschnitt im Februar: Netflix hat den ersten Teaser zur zweiten "Squid Game"-Staffel veröffentlicht. Gi-hun streift darin wieder den Trainingsanzug mit der Nummer 456 über.

Am 26. Dezember startet endlich die zweite Staffel des Netflix-Megahits "Squid Game". Der Streamingdienst hat jetzt den ersten Teaser zur Fortsetzung veröffentlicht. Inhaltliche Details liefert der kurze Clip allerdings nicht. Fans sehen eine Reihe von Mitspielern des tödlichen Spiels in den berühmten grünen Trainingsanzügen aus Staffel eins. Auf dem Rücken tragen sie die schon bekannten dreistelligen Nummern. Ihre Gesichter sind nicht zu erkennen.

Eine Zahl dürfte Fans der Serie aber bekannt vorkommen: 456. Die Nummer trug in der ersten Staffel Gi-hun, Held und Gewinner des perversen Wettbewerbs in Staffel eins. Der Mann mit der Nummer 456 dreht sich im Teaser um. Es handelt es sich tatsächlich um den von Lee Jung-jae (51) gespielten Gi-hun.

Das verrät der Teaser über Staffel 2 von "Squid Game"

Gi-hun tritt also auch in der nächsten "Squid Game"-Staffel wieder zum Spiel an. Damit konnte man zwar rechnen, selbstverständlich war es aber nicht. In den ersten Bewegtbildern, die Netflix im Februar 2024 veröffentlicht hatte, war Gi-hun nur in Zivil zu sehen.

In einem Video, das die Neuerscheinungen des Jahres vorstellte, war auch ein kurzer Ausschnitt aus "Squid Game 2" eingebettet. Darin telefoniert Gi-hun am Flughafen. "Sie werden die Entscheidung, die Sie getroffen haben, bereuen", klingt es aus dem Hörer. Doch Spieler Nummer 456 antwortet bestimmt: "Ich werde Sie finden, egal was es kostet." Diese Szene schließt direkt an das Ende der ersten Staffel an. Darin entscheidet sich Gi-hun dagegen, in die USA zu fliegen. Stattdessen bleibt er in Korea.

Die zweite Season von "Squid Game" spielt laut Netflix drei Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. "Gi-hun taucht erneut in das mysteriöse Überlebensspiel ein und beginnt ein weiteres Spiel um Leben und Tod mit neuen Teilnehmern, die um den Preis von 45,6 Milliarden Won kämpfen", heißt es in der Vorankündigung.

In dem kurzen Clip befinden sich auch News zu der bereits fest eingeplanten dritten Staffel. So wird es sich bei Season drei um den Abschluss der Serie handeln, "Squid Game"-Anhänger müssen sich außerdem nicht drei weitere Jahre auf die finalen Folgen gedulden. Denn noch im kommenden Jahr soll Staffel drei erscheinen.

Die "Squid Game"-Erfolgsgeschichte

In Teil eins der südkoreanischen Produktion wurden Hunderte hoch verschuldete Menschen zu einer Reihe von Wettkämpfen, angelehnt an koreanische Kinderspiele, eingeladen. Dem einzigen Sieger winkte ein exorbitant hohes Preisgeld, allen anderen der Tod. Für Netflix gehörte "Squid Game" mit 142 Millionen Streaming-Abrufen in den ersten Wochen nach Ausstrahlung 2021 zu den erfolgreichsten jemals gezeigten Formaten. Zudem bedeutete die Serie den internationalen Durchbruch für einige ihrer Stars – Hauptdarsteller Lee Jung-jae etwa ist inzwischen in der "Star Wars"-Serie "The Acolyte" zu sehen.