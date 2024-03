Podcast mit Alessandra Meyer-Wölden Tränen im Podcast: Oliver Pocher wird emotional Um Amira geht es dieses Mal kaum in Oliver Pochers Podcast. Stattdessen spricht der Komiker über seinen US-Trip, wo er Michael Wendler in Miami traf. Doch dann wird der Comedian im Gespräch mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden plötzlich emotional. Er bricht in Tränen aus.