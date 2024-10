So funktioniert der Look der Sängerin Vom Disney-Star zur Modeikone: Sabrina Carpenter und ihr Fashiongespür

Sabrina Carpenter spielt bei ihren Outfits gern mit verschiedenen Einflüssen und mischt moderne Elemente mit Retro-Vibes. (the/spot)

SpotOn News | 03.10.2024, 16:01 Uhr

Feminine Schnitte, Retro-Vibes und mutige Farben: Sabrina Carpenters Stil ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Einflüssen. So stylt man den Look der Modeikone im Alltag nach.

Sabrina Carpenter (25) hat sich vom Disney-Star zu einer gefeierten Modeikone entwickelt, deren Stil nicht nur Fans inspiriert, sondern auch Fashion-Liebhaber und -Experten begeistert. Ihr Style zeichnet sich durch eine perfekte Mischung aus jugendlichem Charme, modernen Trends und Retro-Einflüssen aus. So funktioniert der Stil der angesagten Sängerin – und mit diesen Tipps lässt er sich leicht in den Alltag integrieren.

Feminine Schnitte mit modernen Retro-Vibes

Die "Espresso"-Sängerin setzt bei ihren Outfits häufig auf feminine Schnitte, die ihre Figur betonen und an alten Hollywood-Glamour erinnern, aber mit modernen Y2K-Elementen aufgewertet werden. Ultrakurze Röcke, figurbetonte Kleider mit tiefem Ausschnitt und Details wie Spitze, Schleifen oder Dessous sind fester Bestandteil ihrer Garderobe.

Was Carpenters Stil besonders auszeichnet, ist die kreative Art und Weise, wie sie Vintage-Elemente in ihre Looks einbindet. Die 25-Jährige liebt es, Retro-Trends aus den 60ern und 90ern in ihre Outfits zu integrieren. Ob Schlaghosen, Crop-Tops oder Statement-Jacken – die Mischung aus Altem und Neuem verleiht ihrem Look einen einzigartigen Charakter. Wer diesen Style nachmachen möchte, setzt am besten auf einzigartige Second-Hand-Teile wie Vintage-Jacken oder Retro-Schuhe. Kombiniert mit modernen Accessoires entsteht ein Look, der sowohl trendy als auch individuell ist – à la Sabrina Carpenter.

Zwischen natürlichem Glow und Hollywood-Dramatik

Einer der wichtigsten Aspekte ihrer Outfits ist der Einsatz von Farbe. Ob kräftige Rottöne, kühles Blau oder warme Goldnuancen – sie spielt geschickt mit Kontrasten. Zudem gehören glitzernde oder herzförmige Elemente zu ihren Signature-Pieces. Wer diese in den Alltag integrieren möchte, sollte bedenken, dass weniger oft mehr ist. Ein einzelnes auffälliges Accessoire oder Kleidungsstück kann ein schlichtes Outfit sofort aufwerten.

Neben ihrer Kleidung spielt auch Carpenters Beauty-Stil eine große Rolle. Ihre blonden langen Haare sind oft zu weichen Wellen oder großen Locken gestylt, die mit ihrem ikonischen Pony an den Look glamouröser Hollywood-Diven à la Brigitte Bardot erinnern. Ihr Make-up variiert zwischen natürlichem Glow und einem gewissen Hang zur Dramatik in Form von "Overblushing" und leuchtend roten Lippen.

Die Must-haves für den Sabrina-Carpenter-Look

Um den Stil von Sabrina Carpenter nachzuahmen, sollten diese It-Pieces nicht im Kleiderschrank fehlen: Ein taillierter Blazer (gern in Babyblau, Pink oder einem Nadelstreifen-Muster), ein enges glitzerndes Crop-Top, eine gut sitzende High-Waist-Hose und auffällige Plateau-Schuhe sind die Basis. Ein figurbetontes Kleid mit tiefem Ausschnitt ist dazu die perfekte Ergänzung für abends. Sabrina Carpenter zeigt auf feminine verspielte Art und Weise, dass Mode ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sein kann. Ihre Looks sind facettenreich und zeigen, dass Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und Experimentierfreude nicht an ein bestimmtes Alter gebunden sind.