Beauty & Fashion Harry Styles: Seine Beauty- und Lifestyle-Marke Pleasing arbeitet mit Disney zusammen

Bang Showbiz | 23.09.2024, 16:00 Uhr

Die Marke des Künstlers arbeitet mit dem Unternehmen an der neuen Capsule-Kollektion zusammen.

Harry Styles‘ Marke Pleasing arbeitet mit Disney an der neuen Capsule-Kollektion ‚Fantasia‘ zusammen.

Die Beauty- und Lifestyle-Marke des ‚Watermelon Sugar‘-Sängers hat eine Linie aus Bekleidung, Accessoires, Nagellack und Produkten für Hautpflege mit den Figuren aus dem Disney-Zeichentrickklassiker aus dem Jahr 1940 entworfen.

Zu den Designs gehört ein Kapuzenpullover mit Sorcerer Mickey und dem Pleasing-Logo, wobei die Fans auch T-Shirts, Jogginghosen, Tragetaschen, Socken, Handtücher und Tagebücher mit den berühmten Figuren aus dem Film, sowie drei neue Nagellackfarben ergattern können. Harry Lambert, der Kreativdirektor von Pleasing, erklärte gegenüber ‚WWD.com‘: „Von Anfang an haben wir bei Pleasing ‚Fantasia‘ immer im Hinterkopf gehabt. Die Ästhetik, die Stimmung, die kräftigen Illustrationen, die Farben und letztendlich die epische Welt, die Disney erschuf, waren eine Welt, die bei Pleasing einen großen Anklang fand. ‚Fantasia‘ fühlt sich in Bezug auf seine allgemeine Ästhetik und seinen musikalischen Einfluss sehr ähnlich an – es hat sich für uns deshalb einfach richtig angefühlt.“ Die neuen Produkte werden ab dem 4. Oktober über ‚pleasing.com‘ und ‚disneystore.com‘ erhältlich sein, die Fans werden auch die Möglichkeit haben, an Pop-ups vor der Markteinführung teilzunehmen und in ausgewählten Disney-Geschäften in Amerika einzukaufen.